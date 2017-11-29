Литва инициирует исторический визит премьера Израиля в Брюссель

Литва инициировала исторический визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Брюссель для встречи с министрами иностранных дел Евросоюза, подтвердили во вторник дипломаты.

“Литва инициировала встречу министров иностранных дел ЕС с премьером Израиля в рамках Совета по внешним сношениям ЕС 11 декабря”, – сообщила BNS пресс-секретарь литовского министра иностранных дел Раса Якилайтене.

В последние десять лет Литва стала одним из крупнейших дипломатических союзников Израиля в ЕС. Большинство других Европейских стран в отношении Израиля настроены более жестко из-за расширения новых поселений на оккупированном Западном берегу.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что прямой диалог необходим для разрешения разногласий.

“Мы стремимся к общей дискуссии всех стран ЕС по заботящим Израиль вопросам. Особенно важен прямой диалог. Только услышав аргументы, представленные во время дискуссии, мы можем добиться согласования зачастую очень различных позиций. Мы долгое время вели переговоры о проведении такой встречи”, – отмечает Л. Линкявичюс в комментарии, присланном BNS .

Как отмечают наблюдатели, произраильская политика Литвы отчасти может быть обусловлена согласованием позиций с США или историей литовских евреев. В последнее время Литва и Израиль также активизировали двухсторонние связи в военной и экономической сферах.

По информации израильской газеты Jerusalem Post , это будет первый визит израильского премьера в Брюссель более чем за десятилетие.

Накануне Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал Западный берег с Восточным Иерусалимом и Сектором Газы. Затем он аннексировал Восточный Иерусалим и до сих пор контролирует Западный берег реки Иордан. Палестинцы на этих территориях хотят создать собственное государство.

Мирные переговоры Израиля и палестинцев застопорились с 2014 года, когда потерпела крах инициатива под руководством США. Израиль акцентирует, что является единственным демократическим государством на Ближнем Востоке, и обвиняет в разжигании конфликта палестинцев и поддерживающих их арабские страны.

Новый президент США Дональд Трамп демонстрирует Израилю твердую поддержку. В октябре США объявили о выходе из ЮНЕСКО, обвинив организацию в “антиизраильской пристрастности”. Вашингтон также предупредил, что может закрыть дипломатическую миссию Палестины в Вашингтоне из-за планов палестинцев обратиться в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления израильтян.

BNS

Метки: Беньямин Нетаньях, Брюссель, ЕС, Литва