Литва инвестирует в малую «зеленую» энергетику 8 млн евро

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В рамках реализации договора между Литвой и Люксембургом о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики, Литва более чем за 8 млн евро уступает Люксембургу часть статистики энергетики этого сектора. Эти средства страна инвестирует в малую «зеленую» энергетику, в поощрение развития возобновляемой энергетики и в научные исследования.

«Люксембург и Литва были первыми государствами Евросоюза, подписавшими подобное соглашение», – заявил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Договор, подписанный в октябре 2017 года, предусматривает, что в 2018–2020 годах Литва уступит часть излишка статического показателя возобновляемой энергетики – в целом Люксембург приобретет его минимум на 10 млн евро, а на первом этапе Литва уступает 550 мегаватт избытка.

«Соглашение сейчас приобрело конкретную форму – интересные проекты, которые будут развиваться в сфере возобновляемой энергетики в Литве», – заявил министр энергетики и планирования Люксембурга Клодн Тюрме.

Литва до 2020 года намерена добиться показателя 30% возобновляемой энергетики в окончательном потреблении энергии, а в 2050 году – 100%.

BNS