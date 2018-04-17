Литва избрана членом исполнительноо совета ЮНИСЕФ

Литва избрана членом исполнительного совета Детского фонда ООН ЮНИСЕФ на трехлетний срок полномочий, сообщил во вторник МИД Литвы.

В исполнительном совете ЮНИСЕФ Литва вместе с Австралией, Бангладеш, Бенином, Бурунди, Джибути, Камеруном, Канадой, Люксембургом, Марокко, Мексикой, Монголией, Пакистаном и Францией будет работать в 2019-2021 годах.

Как сообщило министерство, Литва в 2014-2018 годах ЮНИСЕФ для работы в сфере гуманитарной помощи выделила 284 тыс. евро.

“В последнее время Литва уделяет больше внимания усилиями международной общественности в борьбе буллингом (травлей), включая и киберпространство”, – говорится в сообщении министерства.

Исполнительный совет ЮНИСЕФ избирается Экономическим и Социальным Советом ООН сроком на 3 года, в который входят 36 государств. На состоявшихся в понедельник выборах в правление ЮНИСЕФ были избраны 14 новых государств-членов.

ЮНИСЕФ был учрежден в 1946 году решением Генассамблеи ООН. Организации были предоставлены полномочия спасения, опеки, заботы о развитии детей.

BNS

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