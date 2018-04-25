Литва – «малярийный комар»

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Сейм Литвы принял резолюцию, которой после инцидента в Керченском проливе призывает Запад выставить России конкретные требования, неисполнение которых повлекло бы за собой ужесточение акций.

«Риторика без реакции»

Этим документов Сейм «призывает изменить стратегию Запада в отношении сдерживания российской агрессии». Парламентарии предлагают перейти от реагирования на выпады России к перечислению конкретных действий, которые Россия должна выполнить, а в случае их невыполнения применить «куда более эффективные и широкие санкции».

Подготовленная парламентским Комитетом по иностранным делам резолюция предлагает выдвинуть России следующие требования: «передать Керченский пролив и оккупированные Россией территории под контроль ООН, освободить политических заключенных и военнопленных – граждан Украины».

Как говорится в документе, если это не будет сделано, то «должны быть незамедлительно применены всесторонние санкции, в частности распространяющиеся на газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая и исключение России из системы SWIFT».

Тем временем министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал в Брюсселе Европейский союз ввести новые санкции в отношении России в связи с задержанием трех украинских судов и их экипажей в Керченском проливе.

«Я убежден, что военные действия, недавно использованные против украинского флота (…), являются нарушением международного права и не могут оставаться без последствий», – заявил журналистам Л. Линкявичюс, прибывший на встречу глав МИД стран ЕС.

«Я не говорю, что мы надеемся принять решение об этом сегодня, но санкции, связанные с этим инцидентом, должны быть на столе», – добавил он.

По словам министра, санкции должны быть введены в отношении командования Черноморского флота РФ. Он признал, что национальные санкции не являются эффективными, заявив, что на Россию не производят впечатление «наши заявления об озабоченности, о глубокой озабоченности либо об очень глубокой озабоченности».

«Это на самом деле превращается в риторику без реакции», – сказал министр.

Расширенный «черный список»

На минувшей неделе Литва внесла в национальный «черный список» 20 российских должностных лиц, которых считает ответственными за захват украинских военных судов. Решение по предложению МИД Литвы принял Департамент миграции (ДМ).

Как говорится в сообщении, министерство официально обратилось в ДМ, с тем, чтобы в национальный список нежелательных лиц были включены люди, которые «непосредственно участвовали в осуществлении акта агрессии против военных судов Украины», а также представители военного командования России.

В своем сообщении МИД отмечает, что действия этих лиц грубо нарушили международное право и создают серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы.

«Министерство иностранных дел строго осуждает эти действия Российской Федерации, свидетельствующие о новом градусе эскалации длящейся уже более четырех лет агрессии Российской Федерации против Украины», – отмечает МИД Литвы.

Кроме того, в пресс-релизе внешнеполитического ведомства говорится, что «Литовская Республика твердо и безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, не признает незаконной аннексии принадлежащего Украине Крымского полуострова, осуждает незаконное строительство Керченского моста и его эксплуатацию, осуществляемую Российской Федерацией милитаризацию Крымского полуострова и блокаду побережья Азовского моря. Литовская Республика призывает Российскую Федерацию незамедлительно прекратить агрессивные действия против Украины, срочно и без дополнительных условий освободить задержанные украинские суда и военнопленных – членов их экипажей, а также восстановить беспрепятственную навигацию в Азовском море».

Украине пообещали патроны

Находившаяся с визитом в Киеве президент Литвы Даля Грибаускайте пообещала, что Литва передаст Украине боеприпасы и направит больше военных инструкторов для обучения местных вооруженных сил.

Глава государства также сказала, что Литва направит на Украину экспертов по кибернетической безопасности, они помогут отражать гибридные атаки, особенно во время предстоящих в следующем году президентских и парламентских выборов.

«Мы решили незамедлительно предоставить военную помощь в форме боеприпасов, увеличим число военных инструкторов и инструкторов по кибербезопасности, мы приняли решение о (предоставлении) дополнительной гуманитарной помощи», – сказала Д. Грибаускайте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Д. Грибаускайте также сказала, что Литва поддержит просьбу Украины к НАТО прислать больше кораблей в Азовское и Черное моря.

Укус малярийного комара

Между тем советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил действия Литвы с укусом малярийного комара. Об этом он заявил в эфире радиостанции Žinių radijas.

Так он отреагировал на комментарий председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, который назвал ограничительные меры Литвы в отношении России «комариным укусом», добавив, что это очередное проявление русофобской истерии.

В ответ на это советник президента Литвы заявил, что, несмотря на то, что «укусы комариные», они все равно могут «навредить».

«Россия отреагировала на наши действия как на укус комара, но, как известно, когда комар кусает, все равно больно. А если еще малярийный комар — тогда совсем серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому не стоит обесценивать то, что сделали. Это своего рода вдохновение для других стран», — прокомментировал Н. Алексеюнас.

Тем временем

О грубом антироссийском выпаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем еженедельном брифинге высказалась по поводу грубого антироссийского выпада министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

«Обратили внимание на появившуюся на Интернет-портале Delfi авторскую статью министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, в которой он отметился оскорбительными высказываниями в адрес России и ее руководства в привязке к недавним событиям в Керченском проливе.

Это не первая хамская выходка со стороны официального Вильнюса, ведущего курс на обострение отношений с нашей страной с тем, чтобы отвлечь внимание от множащихся проблем у себя дома. Такой подход идет вразрез с интересами литовского народа, которым – убеждены в этом – отвечало бы взаимовыгодное добрососедское сотрудничество с Россией. Вообще хамство для министра иностранных дел – это мелко», – заявила М. Захарова.

Информация «ЛК», BNS