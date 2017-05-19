Литва начинает строить забор на границе с Россией

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного ограждения на границе Литвы с Калининградской областью.

По сообщению службы, в рамках договора, заключенного между пограничниками и литовским ЗАО Gintrėja, на участке границы протяженностью 44,6 км начнется возведение защитного ограждения.

Служба получила конкурсные заявки 27 компаний, желавших реализовать этот проект. Договор с победителем конкурса ЗАО Gintrėja вступил в силу на прошлой неделе после подписания гарантийных документов о реализации договора.

Сумма договора – 1 млн 335 тыс. евро. Эти средства будут выделены из госбюджета.

На госгранице с Калининградской областью будет возведено металлическое сегментное ограждение высотой два метра, на котором будет установлено дополнительное оборудование. Оно будет установлено на участке от точки пересечения границ трех государств – Литвы, Польши и России до Виштынецкого озера (лит. Виштитис, Вилкавишкский район) и на участках границы у Шакяй и в Вилкавишкском районе до Немана.

На границе, проходящей вдоль Немана, протяженностью 109 километров, пограничники еще раньше установили системы наблюдения. Новое ограждение будет установлено в местах, где госграница проходит по суше.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас в начале года уже пояснял, что забор Литве необходим для борьбы с контрабандистами и нелегалами. Существующих сейчас проволочных заграждений и 30-метровой контрольно-следовой полосы, видимо, уже недостаточно.

В Калининградской области это начинание оценили по достоинству еще в начале года, когда в Литве впервые заявили о возможности появления забора. Власти российского региона предложили поставлять Литве кирпич для строительства стены.

Все работы по оборудованию инфраструктуры, предусмотренные в договоре, планируется завершить к 20 декабря 2018 года.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, забор на границе с Россией