Литва надеется уже вскоре увеличить экспорт продуктов в Китай в пять раз

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Литва уже вскоре надеется заметно увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. По словам премьера Саулюса Сквярнялиса, этот экспорт в Китай в ближайшее время должен увеличиться примерно в пять раз.

«В мае мы ожидаем китайских экспертов по поводу экспорта говядины и субпродуктов. Надеемся, что вскоре будут выданы разрешения и на поставки этой продукции на китайский рынок», — сказал для пресс-релиза С. Сквярнялис, который участвует в форуме глав правительств стран Центральной, Восточной Европы и Китая в Дубровнике.

Кроме того, Литва и Китай подписали протокол об экспорте литовской пшеницы в Китай.

Также договорено в ближайшее время завершить технические процедуры на предмет открытия китайского рынка для литовской говядины и ее субпродуктов, ускорить открытие китайского рынка для продукции литовских предприятий по производству корма для домашних животных, сообщило правительство.

С. Сквярнялис и премьер Китая Ли Кэцян во время форума в Дубровнике также обсудили сотрудничество в областях торговли, транспорта, наук и жизни, культурного и образовательного обмена. Литва предложила развивать сотрудничество в областях ветеринарии, фитосанитарии.

BNS