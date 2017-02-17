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Литва намерена направить свой военный взвод в Мали на западе Африки

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 17, 12:00   |   Комментариев: 0

Литва в этом году намерена направить свой военный взвод в миротворческую миссию ООН в Мали, что в западной части Африки, где возглавляемое Францией международное сообществе предпринимает попытки обуздать исламистских боевиков.

“Во второй половине этого года Литва планирует расширить участие в миссии ООН MINUSMA, направив единицу сухопутных сил размеров взвода для обеспечения функций защиты контингента”, – сказала BNS пресс-атташе Минобороны Аста Гальдикайте.

По ее словам, численность взвода составит примерно 30 военнослужащих.

Сейчас в операции MINUSMA служат четыре литовских офицера, еще один готовится к миссии. Откликнувшись на просьбу Франции, сейм Литвы в декабре 2015 года разрешил направить в операцию Minusma до 40 литовских военных, но их размещение затянулось. В общей сложности в этой миротворческой операции служит более 13 тысяч военных более чем из сотни стран.

BNS

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