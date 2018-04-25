Литва намерена поддержать пакт ООН по миграции

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Литва намерена поддержать Глобальный договор ООН по миграции, невзирая на опасения некоторых стран из-за ожидающегося роста нелегальной миграции, сказал BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Он сказал, что правовых последствий это соглашение не влечет и государства сохраняют свою миграционную политику, а страсти вокруг документа объясняет ошибочными интерпретациями.

По словам Л. Линкявичюса, Литва и еще несколько других стран — членов Евросоюза (ЕС) планирует принять заявление, объясняющее позицию относительно соглашения ООН.

«На наш взгляд, слишком много эмоций, неверных интерпретаций по этому вопросу. Мы настроены поддержать это решение, потому что здесь не будет подписываться (договор — BNS), будет голосование, мы надеемся дополнительно принять объясняющее заявление», — сказал Л. Линкявичюс в среду BNS.

По словам министра, рассматривающееся заявление государств ЕС «объяснило бы аспекты, которые вызывают сомнения». Л. Линкявичюс сказал, что не может назвать страны, с которыми ведутся переговоры по этому заявлению, пока не принято решение.

Пакт ООН по миграции отклоняют Польша, США, Австралия, Венгрия, Австрия и Чехия, опасаясь, что он увеличит нелегальную миграцию. Болгария тоже склонна отклонить пакт.

Эти страны обеспокоены положением пакта о том, что задержание нелегальных мигрантов должно применяться только как «крайняя мера» и всегда лучше искать альтернативу задержанию.

Критики пакта говорят, что это не позволит проводить жесткую миграционную политику.

Глава МИД Литвы сказал, что поддержать договор по миграции Литва планирует потому, что это «возможность оказывать влияние на процессы, а не отмежевываться от решения этих вопросов».

«Мы уже пару дней дискутируем по этому вопросу и считаем, что достижение соглашения по безопасной, упорядоченной и легальной миграции — общий интерес», — сказал Л. Линкявичюс.

«Следует подчеркнуть, чего не предусматривает это соглашение — никакие документы подписаны не будут, это не международный договор, и ни каких правовых последствий не ожидается. Я хотел бы сказать это сразу, потому что в общественном пространстве много ошибочных интерпретаций. Четко акцентируется, что национальный суверенитет будет сохранен, у нас есть верховенство нашего права и законы, напрямую и косвенно связанные с миграцией», — сказал министр.

Он утверждал, что страсти вокруг этого документа «возникли несколько неожиданно и причиной этих эмоций была ошибочно распространенная информация, что страны возьмут на себя юридические доказательства что-то делать, уточнять законодательство, стали даже распространяться мнения, что (намечается – BNS) поощрять миграцию».

По словам Л. Линкявичюса, соглашение планирует поддержать около 180 государств — членов ООН, а последствия принятия решения будет «одинаковыми для всех стран».

В сейме зарегистрирован проект резолюции, содержащий призыв к правительству «не ссорить общество и выйти из процедур подписания Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции». Проект зарегистрировал глава партии «Порядок и справедливость» Рямигиюс Жямайтайтис.

Документ должен был констатировать, что «подписание пакта может поставить под угрозу национальный суверенитет».

Подготовленный в июле после полутора лет переговоров соглашение ООН по миграции намечается принять на конференции в Марокко 10-11 декабря.

В нем изложены 23 цели по легальной миграции и улучшению упорядочивания миграционных потоков в связи с тем, что масштабы миграции во всем мире возросли до 250 млн человек. Это составляет 3% всего мирового населения.

Ранее Польша и другие восточные члены ЕС (Чехия, Венгрия, Словакия) выступали категорически против пользовавшегося поддержкой Германии плана ЕС ввести после миграционного кризиса 2015 года систему обязательных квот. В июне лидеры ЕС отказались от этого плана, согласно которому мигранты и беженцы распределялись бы по всему блоку.

BNS