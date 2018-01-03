Литва намерена продолжить выделение помощи вооруженным силам Афганистана

Литва, участвующая в работе совещательной миссии НАТО в Афганистане, намерена в ближайшие три года продолжить выделение средств силам этой страны, борющимся с Талибаном.

В среду правительство на совещании рассмотрит вопрос о сохранении ассигнований Афганским силам национальной безопасности в размере почти полмиллиона долларов США в год (почти 415 тыс. евро) на период с 2018 по 2020 годы.

Средства будут переводиться в специальный фонд доверия, основные средства для которого выделяют американцы. Литва по 500 тыс. долларов переводила в этот фонд и раньше.

С 2015 года в Афганистане проходила операция “Решительная поддержка”, в ходе которой Альянс обучал и поддерживал Афганские национальные силы и некоторые министерства. Эта миссия пришла на смену проводившейся несколько десятилетий Миссии Международных сил поддержки безопасности ( ISAF ).

Сейчас литовский контингент в Афганистане составляет около 29 военных, большинство из них – штабные офицеры. На следующей неделе в Афганистан должна отправиться новая смена литовцев, которые будут служить в Герате и Кабуле, сообщил BNS офицер по связям с общественностью Оборонного штаба вооруженных сил Литвы, капитан Томас Пакальнишкис.

Министерство обороны в конце 2017 года сообщило о возможности увеличить вклад Литвы в миссию в Афганистане, однако не детализировало это предложение. Сейм санкционировал отправку в Афганистан до 50 военных.

BNS

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