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Литва намерена создать вместе с США в Каунасе региональный центр кибербезопасности

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 05, 10:00   |   Комментариев: 4

Литва ведет переговоры с США о создании Регионального центра кибернетической безопасности в Каунасе, подтвердили в среду представители властей.

Сейчас ожидается ответ Пентагона о совместной работе в новом военном комплексе.

Советник находящейся с визитом в Вашингтоне президента Литвы Дали Грибаускайте Нериюс Аляксеюнас сказал BNS, что Литва готова взять на себя роль лидера в вопросах кибербезопасности как в Евросоюзе (ЕС), так и в сотрудничестве с США.

“Мы делаем это, создавая Кибернетические силы быстрого реагирования Евросоюза (ЕС) и обсуждая с США создание в Литве регионального центра кибербезопасности”, – сказал он BNS.

По словам советника, визит президента в Вашингтон стал прекрасным поводом, чтобы представить достижения Литвы на высшем уровне.

Вице-министр обороны Эвдинас Кярза сказал BNS, что центр мог бы создавать средства кибербезопасности, проводить научные исследования, обучение.

“Мы представили инвестиционные проекты американцам и надеемся, что они поучаствуют и в финансовом выражении”, – сказал вице-министр.

По его словам, ответ Пентагона на предложения литовской стороны ожидается летом.

Как сказал Э. Кярза, в центре могли бы работать специалисты по кибербезопасности Национальной гвардии Пенсильвании. Он отметил, что собирается обсудить эти вопросы во время своей поездки в США в мае.

В соответствии с планом, новый центр в Каунасе должен будет действовать как подразделение Национального центра кибербезопасности, отсюда можно было бы осуществлять руководство и планирующихся к созданию по инициативе Литвы Кибернетических сил быстрого реагирования ЕС.

ЕС одобрил такую инициативу Литвы в декабре прошлого года. Эти силы могли бы помогать государствам-членам, в которых произошли кибератаки, и занимались бы превенцией подобных инцидентов.

Как утверждают разведывательные службы Литвы, большая часть установленной в Литве в 2017 году враждебной деятельности в киберпространстве была связана с Россией.

В обнародованном в прошлом месяце традиционном отчете говорится, что эта деятельность была направлена преимущественно против органов власти Литвы и энергетического сектора.

Помимо это деятельности, уже ставшей традиционной, следует выделить новое явление, замеченное в 2017 году – масштабное распространение вредоносных программ-вымогателей (ransomware). При попадании в информационную систему эти программы шифруют данные, а за возвращение доступа к данным требуют выкуп.

В принятой по итогам состоявшейся во вторник встречи президенты США, Литвы, Латвии и Эстонии в совместной декларации обязались укреплять сотрудничество в области кибербезопасности.

BNS

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SELECTORNEWS
Комментарии читателей (4)
  1. timur2 says:
    2018-04-05 at 17:15

    …спрячешь! Так что заткнись, сукОта, пока в рыло по настоящему не получил поганец !Ты толстозадый пожиратель печенюшек очевидно позабыл как я тебя тут имел во всех позах! Видимо пора напомнить !!!!

  2. timur2 says:
    2018-04-05 at 17:12

    2018-04-05 at 16:36
    Как же болит душа у бывших соотечественников.:)))СЛЫШЬ дурилка картонная !! Какой ты на “соотечественник”???? ты есть кто угодно – прохиндейЮ провоуатор, иван родства не помнящий, предатель, коллаборационист и т.д. и т.п. – определений КУЧА! Во время Великой Отечественной из подонков и мразей вроде тебя “освободителями” гитлеровцами создавались полицай группы , каратели и тому подобная мерзота которая грабила убивала и насиловала причём так усердно что даже у немцев “арийцев “глаза на лоб лезли!и это ФАКТЫ которые никакими нынешними белибердяшками не…

  3. Bava says:
    2018-04-05 at 16:36

    Как же болит душа у бывших соотечественников.

  4. Йонас says:
    2018-04-05 at 12:23

    Валё-ё-ё-ё. Новая тюрьма ЦРУ на подходе. Вот и созрела бабуля для такого решения.






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