Литва направила МАГАТЭ ноту по поводу радиоактивной утечки в России

В связи с тем, что в Челябинской области России в сентябре была зафиксирована сильно повышенная концентрация радиоактивных веществ – почти в 1000 раз выше обычного уровеня радиационного загрязнения, Литва направила ноту Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

“Мы подготовили ноту и направили ее МАГАТЭ в связи с этим инцидентом, чтобы все обстоятельства получили оценку и было обеспечено соблюдение Конвенции 1986 года о предварительном оповещении о ядерной аварии”, – сказал BNS министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Он сообщил, что на этой неделе обратился в Еврокомиссию (ЕК) за поддержкой в этом вопросе.

“Я услышал четкое уверение, что в ближайшее время будут предприняты неотложные шаги, чтобы прояснить процедуры самого МАГАТЭ, все ли обеспечено в самом МАГАТЭ. ЕК сыграет роль двойной проверки. В ближайшее время, я думаю, у нас будут результаты”, – сказал министр энергетики.

Во вторник в Амстердаме, где он участвовал в одной из крупнейших конференций по вопросе о ветроэнергетике в Европе, Ж. Вайчюнас встретился с заместителем генерального директора ЕК по энергетике Герассимосом Томасом.

“Я выразил огромное удивление в связи с тем процессом, который произошел, когда произошла утечка рутения (изотопа рутений-106 – BNS). Сам факт имел место в конце сентября, а известно об этом стало спустя два месяца. Для этого есть соответствующие инструменты, международные конвенции. Я поднял вопрос, почему эти инструменты не действуют, и одновременно сформулировал вполне четкую позицию, что мы не можем доверять развитию ядерной энергетики в Белоруссии, независимо то технической надежности. То, что скрывают два месяца, в нашем случае актуально в случае любого инцидента в минутном диапазоне”, – сказал министр энергетики.

Метеорологическая служба России в конце ноября подтвердила, что в конце сентября в нескольких регионах страны, недалеко от станции, которая находится в селе Аргаяш Челябинской области, что на юге Урала, была зафиксирована сильно повышенная концентрация изотопа рутений-106 – она в 986 раз превышала обычный радиационный фон.

Она была установлена в районе, где находится ядерное предприятие “Маяк”.

Россия обнародовала эту информацию только после того, как Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) 9 ноября объявил, что в пробах воздуха, взятых за период с 27 сентября до 13 октября, был обнаружен радиоактивный изотоп рутений – 106.

Радиоактивный изотоп – рутений 106 образуется в ядерном реакторе в результате радиоактивного распада и в натуральном виде в природе не встречается. Он также используется в медицинском оборудовании для радиационной терапии.

Литовские должностные лица говорят, что этот инцидент усиливает опасения Литвы в связи со строительством российским “Росатомом” атомной станции в Белоруссии.

BNS

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