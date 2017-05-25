Литва нарушает права осужденных пожизненно

Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) объявил, что Литва нарушает права осужденных пожизненно лиц, не создавая для них никакой реальной возможности выйти на свободу.

По мнению судей ЕСПЧ, право президента предоставить помилование не является действенным и достаточным средством.

Суд отметил, что хотя представляющие опасность лица могут постоянно находиться в заключении, однако даже те, кто совершил самые страшные преступления, «сохраняют в себе человеческое начало и возможности измениться».

«Какими бы длительными и заслуженными ни были сроки их тюремного заключения, они все же вправе надеяться, что когда-нибудь смогут искупить вину за совершенные ими проступки. Полностью лишать их такой надежды не стоит. Лишить их этого чувства надежды означало бы лишить их фундаментального аспекта человеческого начала, и поступать так было бы унизительно для них», – говорится в решении ЕСПЧ.

Суд установил, что система президентского помилования в Литве фактически не предоставляет получившему пожизненный срок человеку возможность знать, что он или она должны сделать, чтобы получить свободу, и на каких условиях. Кроме того, в Литве нет системы судебного пересмотра, которая полностью или частично освобождала бы от пожизненного заключения.

Суд в Страсбурге объявил, что Литва нарушила права шести осужденных, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека.

Сейчас в Литве 120 осужденных пожизненно, большинство из них отбывает срок в вильнюсской тюрьме Лукишкес, сказал BNS пресс-атташе Департамента по делам тюрем.

Представители правительства и Сейма заявляют, что это решение должно способствовать узаконению автоматического пересмотра наказания в суде спустя 20-25 лет заключения.

Представитель Литвы при Страсбургском суде Каролина Бубните сказала, что после этого решения следует думать о более эффективных возможностях смягчения наказания пожизненным заключением.

«Почему бы не посмотреть на большинство стран Совета Европы, у которых есть автоматический судебный пересмотр через определенный срок. Скажем, проходят 25 лет, и какой-нибудь суд пересматривает приговор. Суд не обязательно должен смягчать наказания, но осужденный знает о сроке пересмотра», – сказала BNS К. Бубните.

Она отметила, что Кабмин также должен уделять больше внимания системе социальной реабилитации, пересмотреть режим выполнения наказания. Она отметила, что план действий по реализации решения правительство должно представить в течение девяти месяцев.

Как полагает председатель парламентского Комитета по вопросам права и правопорядка Юлюс Сабатаускас, приговоры с осуждением на пожизненное заключение должны пересматриваться через 20 лет.

Комитет Сейма еще месяц назад поручил Министерству юстиции подготовить соответствующие поправки к законам. По словам Ю. Сабатаускаса, он уже тогда был убежден в том, что Литва проиграет дело в Страсбургском суде.

Политик считает, что изменения в законах в Литве будет непросто принять, поскольку после каждого резонансного преступления слышатся противоположные предложения – вернуть смертную казнь, поэтому есть риск того, что решение ЕСПЧ останется не реализованным.

«Такой риск есть, конечно, но у политиков нет такой роскоши, как возможность руководствоваться эмоциями. Они должны действовать рационально и мудро», – сказал BNS Ю. Сабатаускас.

Осуществление смертной казни в Литве было остановлено в 1996-м, а с 1998-го смертная казнь была отменена. Конституционный суд констатировал, что смертная казнь противоречит Конституции.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, ЕСПЧ, пожизненное заключение, Суд