Литва не будет замедлять темпы приема беженцев, говорит министр

Литва не станет замедлять темпы приема беженцев по окончании двухгодичной программы Евросоюза (ЕС), говорит министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

По его словам, прием беженцев в последние два месяца замедлился, потому что столкнувшиеся с наплывом просителей убежища Италия и Греция не успевают оформлять документы.

“Литва точно готова, она делает все, чтобы (беженцев) можно было переместить. Но и греки, и итальянцы не успевают оформлять нужные нам документы (…), не успевают так быстро собрать информацию, которая обязательна: имя, фамилия, откуда прибыл, они также должны провести первичный медосмотр”, – сказал BNS Э. Мисюнас.

Он сказал, что услышал от коллег заверение в том, что проблемы вскоре будут решены, и снова должны приехать беженцы.

В сентябре Еврокомиссия (ЕК) представила рекомендации продолжить перемещение беженцев из Италии и Греции в соответствии с договоренными в 2015 году квотами. Тогда было объявлено обязательство, что к сентябрю этого года должно быть перераспределено 160 тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Эритреи.

По данным ЕК, поставленная цель была выполнена менее чем на одну пятую – страны приняли около 29 тысяч человек.

Э. Мисюнас говорит, что Литва выглядит неплохо в общеевропейском контексте – она приняла 414 из намеченной квоты 1105 человек. Литва приняла беженцев преимущественно из греческих лагерей.

И тем не менее наблюдатели сомневаются в эффективности программы, потому что более 300 беженцев из Литвы уехали.

BNS

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