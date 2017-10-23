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Литва не будет замедлять темпы приема беженцев, говорит министр

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 23, 11:00   |   Комментариев: 0

Литва не станет замедлять темпы приема беженцев по окончании двухгодичной программы Евросоюза (ЕС), говорит министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

По его словам, прием беженцев в последние два месяца замедлился, потому что столкнувшиеся с наплывом просителей убежища Италия и Греция не успевают оформлять документы.

“Литва точно готова, она делает все, чтобы (беженцев) можно было переместить. Но и греки, и итальянцы не  успевают оформлять нужные нам документы (…), не успевают так быстро собрать информацию, которая обязательна: имя, фамилия, откуда прибыл, они также должны провести первичный медосмотр”, – сказал BNS Э. Мисюнас.

Он сказал, что услышал от коллег заверение в том, что проблемы вскоре будут решены, и снова должны приехать беженцы.

В сентябре Еврокомиссия (ЕК) представила рекомендации продолжить перемещение беженцев из Италии и Греции в соответствии с договоренными в 2015 году квотами. Тогда было объявлено обязательство, что к сентябрю этого года должно быть перераспределено 160 тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Эритреи.

По данным ЕК, поставленная цель была выполнена менее чем на одну пятую – страны приняли около 29 тысяч человек.

Э. Мисюнас говорит, что Литва выглядит неплохо в общеевропейском контексте – она приняла 414 из намеченной квоты 1105 человек. Литва приняла беженцев преимущественно из греческих лагерей.

И тем не менее наблюдатели сомневаются в эффективности программы, потому что более 300 беженцев из Литвы уехали.

BNS

Метки: 

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