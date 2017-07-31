Несмотря на уверения официального Минска в том, что представители зарубежных стран смогут свободно наблюдать за военными учениями Белоруссии и России “Запад-2017”, Литва такого приглашения пока не получила, пишет газета Lietuvos žinios.
Соседнее государство некоторое время назад официально объявило, что аккредитованные в Белоруссии зарубежные атташе обороны будут приглашены в качестве наблюдателей на учения, а также пообещала передать приглашения экспертам сопредельных государств (в случае Литвы – Отделу контроля вооружений Вооруженных сил) приехать 14-20 сентября для наблюдения за активной фазой учений на территории Белоруссии.
“Литва надеется, что Белоруссия пригласит представителей всех соседей и предоставит подробную информацию, когда учения уже начнутся. Литва еще не получила приглашение наблюдать за ходом российско-белорусских военных учений “Запад-2017”, – информировало Минобороны.
Предстоящие в сентябре российско-белорусские широкомасштабные военные учения “Запад-2017” вызывают большую обеспокоенность у соседних стран – членов НАТО.
Как утверждает литовская разведка, в этом году эти учения – одна из наиболее серьезных угроз национальной безопасности.
Литовские представители говорят, что в этих учениях наступательного характера будет участвовать около 100 тыс. военнослужащих, а Россия может воспользоваться учениями, чтобы сконцентрировать у границы больше своих вооруженных сил.
Посетивший Литву в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал, что НАТО будет пристально следить за военными учениями, России, Китая и Белоруссии, включая “Запад”.
Метки: Запад - 2017, Литва, учения "Запад"
А приглашают ли натовцы белорусов на военные учения, которые в год по несколько раз проходят в Прибалтике?
Уже получила.
Пропаганда-великое дело и обычно она продажна,служит тому,кто платит,а деньги у тех кто проповедует войну.
Ложь это вырождение и деградация тоже ждет и дикий капитализм при котором ложь возведена в ранг идеологии и нормы. Власти врут на день по десять раз считая что все вокруг идиоты и дебилы.
Похоже коммуняки сгнили после смерти Сталина и занимались подменой истории объясняя что не хотели травмировать молодёжь и что в советском строе может быть столько предателей. Из-за этого в начале 90 стых снова получили предательство.
Предательства не было на морском флоте и фашисты получили достойный ответ. Так же достойное сопротивление где войска не только не сдвинулись с места но и контратаковали фашистов было в польском городе Пшемысл не далеко от Львова.
Там где командование не предало войска дали отпор и стояли на месте. Вынуждены были отступить чтоб не попасть в котлы так как оголились фланги.
Интересно почему советским школьникам коммуняки первые часы войны 1941 года и первые поражения объясняли внезапным вероломным нападением? На самом деле причиной поражения является предательство и саботаж.
Понятно дейч. Возможен ещё такой вариант как наводнение.
ай гроза была свет тух может в этом дело ну и флаг в руки