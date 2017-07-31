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Литва не получает приглашения Белоруссии прислать наблюдателей на учения “Запад”

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 28, 11:00   |   Комментариев: 55

Несмотря на уверения официального Минска в том, что представители зарубежных стран смогут свободно наблюдать за военными учениями Белоруссии и России “Запад-2017”, Литва такого приглашения пока не получила, пишет газета Lietuvos žinios.

Соседнее государство некоторое время назад официально объявило, что аккредитованные в Белоруссии зарубежные атташе обороны будут приглашены в качестве наблюдателей на учения, а также пообещала передать приглашения экспертам сопредельных государств (в случае Литвы – Отделу контроля вооружений Вооруженных сил) приехать 14-20 сентября для наблюдения за активной фазой учений на территории Белоруссии.

“Литва надеется, что Белоруссия пригласит представителей всех соседей и предоставит подробную информацию, когда учения уже начнутся. Литва еще не получила приглашение наблюдать за ходом российско-белорусских военных учений “Запад-2017”, – информировало Минобороны.

Предстоящие в сентябре российско-белорусские широкомасштабные военные учения “Запад-2017” вызывают большую обеспокоенность у соседних стран – членов НАТО.

Как утверждает литовская разведка, в этом году эти учения – одна из наиболее серьезных угроз национальной безопасности.

Литовские представители говорят, что в этих учениях наступательного характера будет участвовать около 100 тыс. военнослужащих, а Россия может воспользоваться учениями, чтобы сконцентрировать у границы больше своих вооруженных сил.

Посетивший Литву в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал, что НАТО будет пристально следить за военными учениями, России, Китая и Белоруссии, включая “Запад”.

BNS

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Комментарии читателей (55)
  1. (78.158.2.140) Вопрос пишет:
    2017 07 31 at 00:37

    А приглашают ли натовцы белорусов на военные учения, которые в год по несколько раз проходят в Прибалтике?

  2. (83.181.89.237) Солдат пишет:
    2017 07 30 at 12:22

    Уже получила.

  3. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 07 30 at 10:13

    Пропаганда-великое дело и обычно она продажна,служит тому,кто платит,а деньги у тех кто проповедует войну.

  4. (90.134.181.183) Пальмира пишет:
    2017 07 30 at 10:04

    Ложь это вырождение и деградация тоже ждет и дикий капитализм при котором ложь возведена в ранг идеологии и нормы. Власти врут на день по десять раз считая что все вокруг идиоты и дебилы.

  5. (90.134.181.183) Пальмира пишет:
    2017 07 30 at 10:01

    Похоже коммуняки сгнили после смерти Сталина и занимались подменой истории объясняя что не хотели травмировать молодёжь и что в советском строе может быть столько предателей. Из-за этого в начале 90 стых снова получили предательство.

  6. (90.134.181.183) Пальмира пишет:
    2017 07 30 at 09:57

    Предательства не было на морском флоте и фашисты получили достойный ответ. Так же достойное сопротивление где войска не только не сдвинулись с места но и контратаковали фашистов было в польском городе Пшемысл не далеко от Львова.

  7. (90.134.181.183) Пальмира пишет:
    2017 07 30 at 09:53

    Там где командование не предало войска дали отпор и стояли на месте. Вынуждены были отступить чтоб не попасть в котлы так как оголились фланги.

  8. (90.134.181.183) Пальмира пишет:
    2017 07 30 at 09:50

    Интересно почему советским школьникам коммуняки первые часы войны 1941 года и первые поражения объясняли внезапным вероломным нападением? На самом деле причиной поражения является предательство и саботаж.

  9. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 07 30 at 09:28

    Понятно дейч. Возможен ещё такой вариант как наводнение.

  10. (188.69.193.77) дейч пишет:
    2017 07 30 at 01:03

    ай гроза была свет тух может в этом дело ну и флаг в руки


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