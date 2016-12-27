Литва не впустила представителей “фонда соотечественников”, Москва пригрозила ответными действиями

Литовские пограничники в Вильнюсском международном аэропорту задержали и не впустили на территорию страны представителей российского “Фонда соотечественников”, которые были включены в национальный “чёрный список”.

Москва пообещала, что этот шаг не останется без ответа.

Литовские пограничники в Вильнюсском аэропорту 15 декабря остановили и вернули на родину двоих россиян. Эта история не предавалась огласки, пока 23 декабря МИД РФ не распространил в связи с этим заявление, о чём литовские дипломаты в тот же день подтвердили агентству BNS.

Мария Захарова в пятницу прокомментировала отказ компетентных органов Литвы во въезде в страну представителям Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, имеет место очередная антироссийская выходка Вильнюса, которая в дальнейшем обязательно скажется на развитии российско-литовских отношений, и без того находящихся в непростом состоянии. Захара отметила, что такие действия компетентных органов Литвы не останутся без ответа со стороны РФ.

“Двоих граждан России, приехавших в Литву, не впустили, поскольку их фамилии были в списке лиц, которым в соответствии с решением Департамента миграции запрещено въезжать на территорию нашей страны. Такое решение было принято с соблюдением всех юридических процедур. Если эти лица с таким решением не согласны, они могут оспорить его в соответствии с действующими в Литве правовыми нормами”, – сказал BNS в пятницу пресс-секретарь МИД Литвы Кястутис Вашкялявичюс.

В Литву не впустили представителей Российского фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Литовская разведка на протяжении ряда лет указывает этот фонд в своих отчётах, как российское политическое орудие для создания негативного имиджа Литвы и эскалации напряжения среди нацменьшинств.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в пятницу прокомментировала отказ компетентных органов Литвы во въезде в страну представителям Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, имеет место очередная антироссийская выходка Вильнюса, которая в дальнейшем обязательно скажется на развитии российско-литовских отношений, и без того находящихся в непростом состоянии.

М.Захарова высказала “сожаление” в связи с тем, что “зациклившиеся на русофобии власти Литвы чрезвычайно болезненно воспринимают контакты неправительственных организаций с соотечественниками”.

“Очередной антирусский выпад Вильнюса, несомненно, скажется на и без того неважном состоянии отношений между Россией и Литвой и не останется без соответствующего ответа”, – подчеркнула она.

По словам Захаровой, граждане России ехали на конференцию по приглашению местной русскоязычной организации.

В отчёте разведорганов Литвы за 2015 г. говорится, что учреждённый Министерством иностранных дел России и подведомственным ему федеральным агентством “Россотрудничество” Фонд поддержки и защиты прав проживающих за рубежом соотечественников финансировал две действующие в Литве организации – Центр мониторинга и защиты основных прав и Независимый центр прав человека.

Как отмечается в отчёте, члены этих организаций на международных мероприятиях обвиняют Литву в нарушении прав национальных общин, принимали участие в направленной против США и НАТО пропагандистских пророссийских акциях.

BNS

Метки: Литва, Москва, фонд соотечественников, черный список