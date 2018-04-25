Литва нуждается в самолете для своих лидеров

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Премьер-министр Саулюс Сквярнялис считает, что Литве необходимо приобрести самолет для перелетов руководителей государства и официальных делегаций, так как небезопасно летать на неисправных военных самолетах.

Премьер прокомментировал сложившуюся ситуацию, вернувшись рейсовыми самолетами из поездки в Брюссель. Напомним, в понедельник он вылетел в Брюссель самолетом военно-воздушных сил Литвы – «Спартан», который сломался перед обратным вылетом.

«Нужен многофункциональный самолет, который может использоваться как президентскими, правительственными делегациями, так и делегациями Сейма, а так же военными, для которых такой транспортный, пассажирский самолет был бы полезен», — сказал премьер-министр журналистам в аэропорту Вильнюса.

«Наличие такого самолета — необходимость. Еще вчера, когда в Брюсселе встречались министры обороны и иностранных дел, мы видели самолеты Польши, Словакии, Чехии, Словении, Македонии и других государств, за исключением Литвы », — добавил он.

По его словам, министерство обороны «долго искало» варианты, какой самолет можно было бы купить или арендовать.

Напомним, премьер должен был вернуться в понедельник вечером, но двигаясь по взлетной полосе, выяснилось, что у самолета поврежден резервный генератор энергии.

«Улететь повезло. Вернуться, к сожалению, уже не удастся», — написал С. Сквярнялис на своей странице в facebook из аэропорта Брюсселя.

В воскресенье делегация президента Дали Грибаускайте не улетела в Ригу из-за отказа системы управления высотой самолета.

В Литовской армии насчитывается в общей сложности три транспортных самолета «Спартан». Один из них после прошлогодней поломки еще ремонтируется, а другой самолет в воскресенье завершил так называемые регламентационные работы.

BNS