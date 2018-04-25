Литва обещает поощрять диалог Турции и ЕС

🔊 Воспроизвести

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литва будет поощрять диалог межу Турцией и Евросоюзом.

На пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вильнюсе встречи с главой турецкой дипломатии Мевлутом Чавушоглу, глава МИД сказал, что «для Литвы Турция всегда будет искренним партнером в диалоге».

«Ненормально не общаться напрямую, даже если есть проблемные вопросы, как права человека или задержания людей», — сказал Л. Линкявичюс.

«Мы будем стараться, насколько это возможно, обуславливать диалог с Евросоюзом, и пытаться, чтобы диалог проходил в духе доверия», — добавил он.

Отношения ЕС со стремящейся к членству в блоке Турцией ухудшились после неудавшегося переворота 2016 года, когда были арестованы десятки тысяч турецких госслужащих и должностных лиц.

Брюссель утверждает, что Турция нарушает права человека, а Анкара обвиняет ЕС в том, что он не демонстрирует солидарности и требует слишком многого в то время, как в стране введено чрезвычайное положение.

«К сожалению, наши друзья из ЕС не хотели понять, с чем мы столкнулись в ту ночь после нее», — сказал М. Чавушоглу.

Л. Линкявичюс был первым главой МИД из стран ЕС и НАТО, посетившим Турцию после путча.

В июне этого года Евросоюз заявил, что затянувшиеся переговоры Турции по членству в ЕС «фактически остановились».

Однако М. Чавушоглу обещает, что после того, как в июле в стране было отменено чрезвычайное положение, стран продолжит реформы.

«Мы все еще хотим стать членом ЕС, невзирая на трудности», — сказал глава МИД Турции.

BNS