Литва обнародовала “список Магнитского”, в нем – Р. Кадыров

Департамент миграции Литвы в понедельник обнародовал список 49-ти граждан России, которым из-за нарушений прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву.

Этот список был обнародован на прошлой неделе на основании вступившего в силу в Литве с 1 января так называемого “Закона Магнитского”. В этом списке есть фамилия лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В списке, который выложен в Интернете, значатся имена, фамилии, даты рождения и гражданство.

Литовский сейм принял “Закон Магнитского” в ноябре прошлого года, этот правовой акт получил свое название по имени убитого в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млню долларов денег налогоплательщиков. С. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и подвергнут пыткам, а потом умер в тюрьме.

Сторонники С. Магнитского утверждают, что ответственность за его смерть несут власти России, так как в тюрьме ему не была оказана адекватная медицинская помощь, и он умер. Кремль эти обвинения отрицает.

Некоторые включенные в этот список лица уже сейчас является нежелательными в Литве, сказал представитель министра внутренних дел.

В списке также значатся глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, возглавлявший дело С. Магнитского заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, принявшие решения в деле судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналёва, Сергей Подопригоров, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и др. лица.

Подобные “законы Магнитского” приняты в США, Канаде и Эстонии.

“Список Магнитского” можно скачать по адресу http://www.migracija.lt/index.php?-2082536741

BNS

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