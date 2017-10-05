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Литва обратилась в ЕК за финансовой помощью земледельцам

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 05, 14:00   |   Комментариев: 0

После того, как кабмин Литвы объявил экстремальную ситуацию во всей стране, в четверг он обратился в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой компенсировать убытки, понесенные земледельцами в результате сильных ливней.

Пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас подтвердил BNS, что письмо ЕК отправлено в четверг утром.

По предварительным подсчетам Минсельхоза, убытки фермеров от ливней могут превысить 40 млн. евро, однако Сельскохозяйственная палата подсчитала, что убытки могут превысить 200 млн. евро.

BNS

Метки: 

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