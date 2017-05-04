Литва: обязательства “Газпрома” не предотвращают злоупотреблений

Предлагаемые российским концерном “Газпром” обязательства перед Литвой и другими газовыми рынками Центральной и Восточной Европы больше не соответствуют сегодняшним реалиям, а в долгосрочной перспективе не обеспечивают, что “Газпром” не будет злоупотреблять доминирующим положением на рынке и не станет ограничивать конкуренцию, заявило Министерство энергетики, представив такую позицию Еврокомиссии (ЕК).

“Эти обязательства “Газпрома” не обеспечивают, что литовские предприятия смогут покупать газ свободно и по справедливой цене, потому что ситуация на рынке очень изменилась. Конкурентную цену, а также энергетическую безопасность сегодня нам обеспечивает терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, ставший альтернативой российскому газу. Второе, все обязательства не компенсируют и не возмещают тот миллиардный ущерб, который потребители Литвы и всего региона понесли в прошлом из-за злоупотребления “Газпромом” монопольным положением”, – сказал для пресс-релиза министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, для Литвы важны обязательства “Газпрома”, связанные с обменом газом и возможностью менять места доставки газа, передоговариваться о ценах, однако они почти неприменимы из-за большого количества дополнительных условий, которые выставил российский концерн.

Министерство энергетики предложило ЕК расширить обязательства “Газпрома” и отказаться от избыточных условий, например, “Газпрому” следовало бы автоматически пересматривать договорные цены с учетом их колебаний в местах торговли газом Западной Европы. В силу географического положения затраты на транспортировку газпромовского газа в Литву ниже, чем в Западную Европу, поэтому на соответствующую часть должна быть снижена и цена поставляемого Литве газа.

Также предлагается обязать “Газпром” создать условия, чтобы можно было менять место доставки газа на любую точку в Европе, куда поставляет газ “Газпром”. Это должно распространяться не только на долгосрочные, но и на краткосрочные контракты.

Обязательства “Газпрома”, которые, по мнению ЕК, позволят свободно поставлять газ странам Балтии и одновременно обеспечат конкурентные цены, представлены с целью положить конец начатому ЕК по инициативе Литвы и продолжающемуся уже пять лет антимонопольному расследованию против “Газпрома”.

Подсчитано, что из-за несправедливого ценообразования, применявшегося “Газпромом”, Литва понесла убытки на сумму примерно 1,5 млрд. евро.

Расследование о злоупотреблениях “Газпромом” доминирующим положением на газовом рынке Центральной и Восточной Европы ЕК начала в 2012 году. Расследование начато из-за возможных нарушений в восьми странах.

BNS

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