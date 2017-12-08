Литва обжалует в суде ЕС штраф Lietuvos gelezinkeliai

В среду литовское правительство решило обязать находящуюся в госуправлении компанию Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) обратиться в суд Евросоюза по поводу назначенного последней штрафа в 28 млн. евро за разобранный в 2008 году участок железнодорожных путей из Мажейкяй в латвийскую Реньге, сказал министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис.

Премьер Салуюс Сквярнялис добавил, что также принято решение “восстановить инфраструктуру” – разобранное в 2008 году железнодорожное полотно протяженностью 19 км от Мажейкяйского НПЗ до Реньге.

“Принято решение обязать Lietuvos gelezinkeliai обратиться по вопросу отмены или сокращения штрафа. А также по поводу восстановления функционирования ветки в Реньге – прежде всего, Lietuvos gelezinkeliai должны подготовить проект, согласовать его с Еврокомиссией, а правительство должно решить, где найти финансы”, – заявил в среду Р. Масюлис журналистам после заседания правительства.

По его словам, у Литвы есть аргументы в пользу сокращения штрафа, а также возможной его отмены.

Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка в октябре отметил, вероятность начала восстановления ветки в Реньги в ближайшее время. Он не мог назвать цену работу – по предварительным подсчетам, инвестиции составят около 20 млн. евро.

Второго октября 2017 года Еврокомиссия наказала штрафом в 28 млн. евро Lietuvos gelezinkeliai за незаконное ограничение конкуренции, когда в 2008 году компания разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литву также обязали исправить нарушение. До 18 декабря Литва может обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза.

Польский концерн Orlen, подавший жалобу в ЕК и владеющий НПЗ в Мажейкяй, положительно оценил обещания Lietuvos gelezinkeliai восстановить ветку – до 2008 года Orlen Lietuva поставляла по ней продукты в Латвию и Эстонию.

BNS

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