  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.20 Текущий номер: N11 (1151) 16 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Литва – одна из самых непопулярных стран ЕС у просителей убежища, сообщает Евростат

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 20, 11:00   |   Комментариев: 2

По числу просьб о предоставлении убежища Литва является одной из самых непопулярных стран в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.

Несмотря на то, что по сравнению с 2015 годом в прошлом году число лиц, которые просят убежища в Литве впервые, увеличилось на 51% (с 275 до 410), относительно оно является одним из самых низких в ЕС. На 1 млн. жителей Литвы приходится 142 просьбы, в среднем в ЕС – 2360.

Меньше, чем в Литве, просьб о предоставлении убежища на 1 млн. человек, приходится только в Словакии (18), в Португалии (69), в Румынии (94), в Эстонии и Чехии (по 114).

Среди желающих получить убежище в Литве преобладают сирийцы, россияне и иракцы.

В целом число просителей убежища в ЕС в прошлом году впервые по сравнению с 2015 годом несколько уменьшилось (с 1,257 млн. до 1,204 млн.), однако их прошлогоднее число почти вдвое больше, чем в 2014 году.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (2)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 20 at 12:36

    все указанные категории используют Литву как трамплин для бегства дальше

  2. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 03 20 at 12:00

    Литва смотрит только в своё местечковое зеркальце.
    “Свет мой, зеркальце, скажи:
    Я ль в деревне всех милее,
    Всех нарядней, веселее?»
    И ей зеркальце в ответ…”
    ..дура ты и спросу нет..






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿