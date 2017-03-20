Литва – одна из самых непопулярных стран ЕС у просителей убежища, сообщает Евростат

По числу просьб о предоставлении убежища Литва является одной из самых непопулярных стран в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.

Несмотря на то, что по сравнению с 2015 годом в прошлом году число лиц, которые просят убежища в Литве впервые, увеличилось на 51% (с 275 до 410), относительно оно является одним из самых низких в ЕС. На 1 млн. жителей Литвы приходится 142 просьбы, в среднем в ЕС – 2360.

Меньше, чем в Литве, просьб о предоставлении убежища на 1 млн. человек, приходится только в Словакии (18), в Португалии (69), в Румынии (94), в Эстонии и Чехии (по 114).

Среди желающих получить убежище в Литве преобладают сирийцы, россияне и иракцы.

В целом число просителей убежища в ЕС в прошлом году впервые по сравнению с 2015 годом несколько уменьшилось (с 1,257 млн. до 1,204 млн.), однако их прошлогоднее число почти вдвое больше, чем в 2014 году.

BNS

Метки: Евростат, Литва