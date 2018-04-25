Литва официально стала членом ОЭСР

Литва официально стала 36-ым членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В четверг в правительстве Франции были депонированы ратификационные грамоты о присоединении Литвы к конвенции ОЭСР, сообщила администрация президента.

В четверг находящемуся в Вильнюсе с визитом главе ОЭСР Анхелу Гуррии президент Литвы Даля Грибаускайте вручила государственную награду за поддержку Литвы на пути к членству в этой организации.

По словам президента, Литва готова вместе с ОЭСР искать лучшие решения для противостояния вызовам глобальной экономики.

В специально выпущенном экономическом обозрении ОЭСР акцентируется, что, несмотря на то, что в последние 10 лет экономический рост в Литве был выше, чем в большинстве членов этой организации, все еще сохраняется социальное отчуждение, требуются решения по управлению вызовами старения населения и сокращения эмиграции.

Переговоры о членстве в этой организации Литва начала три года назад и завершила в апреле этого года.

BNS