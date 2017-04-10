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Литва осудила выборы в Южной Осетии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 10, 14:00   |   Комментариев: 0

В понедельник министерство иностранных дел Литвы заявило, что не признает проведенных в Южной Осетии выборов и осудило усилия России по закреплению аннексии этого грузинского региона.

“Реагируя на сообщения о состоявшихся 9 апреля в оккупированном районе Грузии Цхинвал так называемых “выборах президента” и  “референдуме” о смене названия региона, МИД   Литвы заявляет, что не признает их правовых оснований и результатов, осуждает продолжающиеся усилия закрепить аннексию этого грузинского региона”, – говорится в пресс-релизе МИД.

“МИД Литвы повторно выражает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках границ, признанных международным правом. Мы акцентируем важность международных дискуссий в Женеве для обеспечения безопасности и стабильности в регионе для мирного разрешения конфликта”, – говорится в заявлении.

МИД   также призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ миссии наблюдателей Евросоюза и гуманитарных организаций в регионы Абхазии и Цхинвала, принадлежащие Грузии.

СМИ   сообщили, что в Южной Осетии состоялись президентские выборы и референдум о новом названии региона “Республика Южная Осетия – Государство Алания”.

Южную Осетию фактически контролирует Москва, хотя официально она называется независимой страной. Оставшаяся часть мирового сообщества называют Южную Осетию и Абхазию оккупированными территориями Грузии.

BNS

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