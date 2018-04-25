Литва отклонила призыв Брюсселя отказаться от права вето на налоги

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Литва отклонила призыв Брюсселя отказаться от права вето в сфере налогообложения, поскольку это может снизить конкурентоспособность страны в пользу крупных государств, заявил во вторник министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

На встрече глав финансовых ведомств ЕС министр отметил, что предложение Еврокомиссии ввести голосование по принципу квалифицированного большинства было бы «грубым вмешательством в ДНК литовской экономики».

«За последние три года Литва создала одну из наиболее благоприятных налоговых юрисдикций как для инноваций, так и для инвестиций – мы не можем отказаться от такого конкурентного преимущества», – сказал BNS В. Шапока.

Сторонники гармонизации налоговой системы утверждают, что некоторые государства сейчас искажают общий рынок, применяя низкие налоги для крупных корпораций, и останавливают реформы, которые нужны всему ЕС.

Более мелкие страны и государства, находящиеся на периферии ЕС хотят сохранить самостоятельность – они утверждают, что более благоприятный налоговый климат необходим для возможности конкуренции с экономически более сильными государствами.

«Как экономические структуры различных государств-членов, так и геополитическая ситуация разнятся, по этой причине гибкость в налоговой сфере необходима», – сказал BNS В. Шапока в телефонном интервью из Брюсселя.

Министр утверждает, что принцип единогласного принятия решения «обеспечивает баланс между государствами-членами, особенно — между крупными и более мелкими».

Он отметил, что нынешняя система не мешает принимать быстрые решение в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

В. Шапока прогнозировал, что предложение Еврокомиссии не получит достаточной поддержки среди стран-членов.

«Поскольку мы детально обсуждаем с другими государствами-членами этот вопрос – как официально, так и неофициально, я полагают, что действительно формируется значительная группа стран, особенно тех стран, которые ориентируются на более интенсивный рост, на более активный процесс инвестиций, на применение инноваций в экономике. Эта критическая масса должна обеспечить сохранение принципа единогласного принятия решений», – сказал глава Минфина.

BNS

Photo by robynmack96 on Foter.com / CC BY