Литва отложила 130 тыс. евро для заключенного ЦРУ, переквалифицировала расследование

🔊 Воспроизвести

Правительство Литвы отложило на депозитном счету 130 тыс. евро, которые согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), должны быть выплачены гражданину Саудовской Аравии за незаконное заключение в американской секретной тюрьме в Литве.

Правоохранительные органы, проводящие расследование, переквалифицировали возможное преступление, чтобы не применялся срок давности, и обратились к США по поводу дипломатических гарантий, сообщил BNS в среду министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

К этим шагам Литва прибегла, реализуя решение Страсбургского суда. В прошлом году суд постановил, что находящийся сейчас на базе в Гуантанамо Абу Зубейда в 2005-2006 годах находился в заключении в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления США в Литве.

Мы открыли у нотариуса депозитный счет, перевели 130 тыс. евро, информировали представителя заявителя в ЕСПЧ о том, что средства переведены, и что они могут обратиться по их поводу. До сих пор мы не получили такого обращения», – сказал BNS Э. Янкявичюс.

По его словам, практика других стран свидетельствует о сложности перевода денег заключенным базы Гуантанамо.

«Заявитель или его уполномоченный представитель должен сам прибыть в Литву, представить доверенность. Доверенность должна быть проверена, и если все в порядке, средства переводятся туда, куда попросит заявитель или уполномоченное им лицо. Практика других стран свидетельствует о том, что средства могут долго храниться, и никто их не забирает», – сказал министр юстиции.

Страсбургский суд также указал Литве как можно быстрее завершить досудебное расследование, которое ведется с 2015 года, «выяснить обстоятельства и условия того, как заявителя доставили в Литву, как с ним обращались в Литве и как позднее он был вывезен из Литвы, с тем, чтобы выявить ответственных лиц, и при необходимости их наказать».

По словам Э. Янкявичюса, литовские правоохранительные органы недавно переквалифицировали возможное преступление. Ранее объектом прокуроров был незаконный провоз людей через границу, а сейчас расследование ведется по поводу возможных преступлений против человечности.

«В связи с секретностью данных досудебного расследования мы не может предоставить следственный план или какие-то результаты. Недавно деяние было переквалифицировано. Расследование сейчас ведется по 100-ой статье УК. В отношении такого преступления нет срока давности», – сказал министр.

Наказанием за это преступление является лишение свободы сроком от пяти до двадцати лет, либо пожизненное заключение.

ЕСПЧ также обязал литовских должностных лиц «пытаться и далее обращаться к органам власти США с целью отмены или хотя бы большего ограничения последствий нарушений Конвенции, которые испытал на себе заявитель».

Э. Янкявичюс добавил, что литовские дипломаты связалась с представителями США, однако пока никаких решений нет. Общение осложняет то, что по причине политического кризиса сейчас не работает часть американских ведомств.

«МИД должен был связаться с американскими дипломатами, было обращение по поводу дипломатических гарантий, однако просьба литовских ведомств не была рассмотрена по причине внутреннего положения в США», – сказал министр юстиции.

Американцы задержали Абу Зубейду в 2002 году в Пакистане, по подозрениям в причастности к терактам 11 сентября, однако официальные обвинения ему до сих пор не предъявлены.

По данным ЕСПЧ, затем его допрашивали в секретных тюрьмах в Польше, Таиланде и Марокко, а в феврале 2005 года он тайно был доставлен в Литву. Из Литвы он был вывезен в марте 2006 года, установили страсбургские судьи.

Мужчина до сих пор находится в заключении без суда.

По словам Х. Даффи у Литвы не должно возникнуть больших проблем с выплатой компенсации лицу, назначенному Абу Зубейдой, например, члену семьи.

Адвокат утверждает, что с декабря 2017 года мужчина был исключен из «черного списка» ООН, в отношении которых применяются санкции.

Отчет Сената США и данные, собранные правозащитниками, говорят о том, что наиболее жестокие пытки Абу Зубейда испытал до его доставки в Литву.

Находясь в заключении ЦРУ, он лишился левого глаза, ему запрещали спать, его пытали в коробке размером с гроб, держали голым.

По мнению Страсбургского суда, такие жестокие методы в Литве не применялись, но его могли содержать в одиночной камере с завязанными глазами и блокированными ногами, при постоянном шуме и ярком свете.

Представители литовского правительства утверждали в ЕСПЧ, что в помещениях в пригороде Вильнюса Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.

BNS