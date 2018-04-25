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Литва отложила 130 тыс. евро для заключенного ЦРУ, переквалифицировала расследование

Фото из открытых источников

Правительство Литвы отложило на депозитном счету 130 тыс. евро, которые согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), должны быть выплачены гражданину Саудовской Аравии за незаконное заключение в американской секретной тюрьме в Литве. 

Правоохранительные органы, проводящие расследование, переквалифицировали возможное преступление, чтобы не применялся срок давности, и обратились к США по поводу дипломатических гарантий, сообщил BNS в среду министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

К этим шагам Литва прибегла, реализуя решение Страсбургского суда. В прошлом году суд постановил, что находящийся сейчас на базе в Гуантанамо Абу Зубейда в  2005-2006 годах находился в заключении в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления США в Литве.

Мы открыли у нотариуса депозитный счет, перевели 130 тыс. евро, информировали представителя заявителя в ЕСПЧ о том, что средства переведены, и что они могут обратиться по их поводу. До сих пор мы не получили такого обращения», – сказал BNS Э. Янкявичюс.

По его словам, практика других стран свидетельствует о сложности перевода денег заключенным базы Гуантанамо.

«Заявитель или его уполномоченный представитель должен сам прибыть в Литву, представить доверенность. Доверенность должна быть проверена, и если все в порядке, средства переводятся туда, куда попросит заявитель или уполномоченное им лицо. Практика других стран свидетельствует о том, что средства могут долго храниться, и никто их не забирает», – сказал министр юстиции.

Страсбургский суд также указал Литве как можно быстрее завершить досудебное расследование, которое ведется с 2015 года, «выяснить обстоятельства и условия того, как заявителя доставили в Литву, как с ним обращались в Литве и как позднее он был вывезен из Литвы, с тем, чтобы выявить ответственных лиц, и при необходимости их наказать».

По словам Э. Янкявичюса, литовские правоохранительные органы недавно переквалифицировали возможное преступление. Ранее объектом прокуроров был незаконный провоз людей через границу, а сейчас расследование ведется по поводу возможных преступлений против человечности.

«В связи с секретностью данных досудебного расследования мы не может предоставить следственный план или какие-то результаты. Недавно деяние было переквалифицировано. Расследование сейчас ведется по 100-ой статье УК. В отношении такого преступления нет срока давности», – сказал министр.

Наказанием за это преступление является лишение свободы сроком от пяти до двадцати лет, либо пожизненное заключение.

ЕСПЧ также обязал литовских должностных лиц «пытаться и далее обращаться к органам власти США с целью отмены или хотя бы большего ограничения последствий нарушений Конвенции, которые испытал на себе заявитель».

Э. Янкявичюс добавил, что литовские дипломаты связалась с представителями США, однако пока никаких решений нет. Общение осложняет то, что по причине политического кризиса сейчас не работает часть американских ведомств.

«МИД должен был связаться с американскими дипломатами, было обращение по поводу дипломатических гарантий, однако просьба литовских ведомств не была рассмотрена по причине внутреннего положения в США», – сказал министр юстиции.

Американцы задержали Абу Зубейду в 2002 году в Пакистане, по подозрениям  в причастности к терактам 11 сентября, однако официальные обвинения ему до сих пор не предъявлены.

По данным ЕСПЧ, затем его допрашивали в секретных тюрьмах в Польше, Таиланде и Марокко, а в феврале 2005 года он тайно был доставлен в Литву. Из Литвы он был вывезен в марте 2006 года, установили страсбургские судьи.

Мужчина до сих пор находится в заключении без суда.

По словам Х. Даффи у Литвы не должно возникнуть больших проблем с выплатой компенсации лицу, назначенному Абу Зубейдой, например, члену семьи.

Адвокат утверждает, что с декабря 2017 года мужчина был исключен из «черного списка» ООН, в отношении которых применяются санкции.

Отчет Сената США и данные, собранные правозащитниками, говорят о том, что наиболее жестокие пытки Абу Зубейда испытал до его доставки в Литву.

Находясь в  заключении ЦРУ, он лишился левого глаза, ему запрещали спать, его пытали в коробке размером с гроб, держали голым.

По мнению Страсбургского суда, такие жестокие методы в Литве не применялись, но его могли содержать в одиночной камере с завязанными глазами и блокированными ногами, при постоянном шуме и ярком свете.

Представители литовского правительства утверждали в ЕСПЧ, что в помещениях в пригороде Вильнюса Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.

BNS

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