Литва отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО

В субботу, 30 марта, в 12:00 на площади Симоно Дауканто у Президентского дворца состоится праздничное мероприятие, посвященное 15-й годовщине членства Литвы в НАТО и 70-й годовщине основания Организации Североатлантического договора.

В мероприятии «15 лет с НАТО мы в безопасности!» примут участие Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, члены Правительства и Сейма, послы иностранных государств и военные атташе, добровольцы – создатели Литовской армии, представители Союза стрелков Литвы, организаций молодежи и учащихся, жители и гости города.

По утверждению Президента, Литва никогда не была столь защищенной. Наше государство, которое 15 лет назад вступило в Организацию Североатлантического договора, стало частью самого мощного в мире оборонного Альянса и обеспечило для себя твердые гарантии коллективной безопасности. Сегодня Литва не только чувствует большую поддержку и солидарность союзников, но и сама активно вносит вклад в международные усилия по укреплению глобального мира и безопасности.

Праздничное мероприятие начнется с торжественной церемонии поднятия флагов Литвы и НАТО и построения роты почетного караула Литовской армии.

В церемонии примут участие оркестр Литовской армии, Государственный оркестр духовых инструментов «Тримитас» и духовой оркестр Министерства внутренних дел. По случаю 15-й годовщины членства Литвы в НАТО служащие роты почетного караула дадут праздничные залпы.

Молодежь проведет игровую программу «15 лет с НАТО мы в безопасности!». Над площадью пролетят истребители ВВС Польши, осуществляющие миссию НАТО по охране воздушного пространства Балтийских стран.

Литовское национальное телевидение будет вести прямую трансляцию церемонии.

Рядом с Президентским дворцом, на улице Университето и на площади у Министерства охраны края, будет организована экспозиция военной техники и вооружения боевой группы усиленного передового присутствия НАТО. Состоится концерт биг-бенда Добровольческих сил охраны края, солист Юргис Брузга. Участников праздника будут угощать солдатским чаем.

Пресс-служба Президента