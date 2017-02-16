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Литва отмечает 99-летие восстановления государства

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 16, 11:00   |   1 комментарий

В четверг в Литве отмечается 99-летие восстановления государства.

Президент Даля Грибаускайте утром вручит государственные награды, а после полудня выступит на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у Президентского дворца.

После обеда в Вильнюсе состоится традиционное праздничное мероприятие у Дома подписантов акта о независимости. На центральном проспекте Гядиминаса будут зажжены 16 символических костров, а на Кафедральной площади состоится концерт.

В Каунасе состоится шествие школьников и общественных организаций от Каунасской базилики Воскресения Господня в сад Военного музея им. Витаутаса Великого. Во дворике состоится концерн колокольной музыки.

В Клайпеде планируется торжественное построение вооруженных сил, поднятие флага на Площади возрождения, на которой будут транслироваться поздравления школьников города.

99 лет назад – 16 февраля 1918 года – Совет Литвы в Вильнюсе провозгласил восстановление независимого Литовского государства, основанного на со столицей в Вильнюсе.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (1)
  1. (141.226.178.175) сосед пишет:
    2017 02 16 at 17:40

    Поздравляю.
    Подарок к знаменательной дате. Литва всех догнала и перегнала и стала первой…
    worldpopulationreview com countries death-rate-by-country






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