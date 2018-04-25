Литва отметила годовщину независимости

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11 марта Литва отметила День восстановления независимости. 11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства.

В полдень на площади Неприклаусомибес в Вильнюсе тысячи людей наблюдали за церемонией поднятия флагов трех Балтийских государств, в мероприятии приняла участие Рота почетного караула и оркестр ВС Литвы. Во время церемонии Литву поздравили два пролетевших над собравшимися польских истребителя воздушной полиции НАТО. На площади дали присягу 150 стрелков.

Первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что 11 марта – это напоминание, что Литва еще раз в истории словно восстала из мертвых. «Рухнула очередная империя, лживо названная мифологическим Советским Союзом. Свершилось. В душе родилась Литва 11-го марта», – заявил профессор.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, 11 Марта – это праздник, когда мы чувствуем гордость за свой народ и Литву. Эта победа, завоеванная почти тридцать лет назад, нам не раз напоминает, что, призвав решимость и общую волю, мы можем стремиться к самым высоким целям», – сказала президент.

Позже в сопровождении оркестра армии Литвы несколько тысяч человек прошли ежегодным шествием от Сейма до Кафедральной площади. Вместе со стрелками и скаутами люди несли литовский триколор длиной 400 метров.

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис передал на хранение представителям Национальной библиотеки им. М. Мажвидаса книгу «Обещание Литве», которая целый год путешествовала по стране. В ней все желающие могли написать свое моральное обязательство перед Родиной.

После обеда в Вильнюсе состоялось традиционное шествие таутининков (национально настроенных народников). На Кафедральной площади, откуда начиналось шествие, собралось около тысячи человек.

Участники шествия были с национальной атрибутикой и флагами Литвы, звучали народные песни. Среди них был и планирующий баллотироваться на президентских выборах философ Арвидас Юозайтис. В толпе собирали подписи в поддержку его кандидатуры.

Ежегодно проводимое шествие критикуют за излишний национализм. На нем звучат лозунги «Литва – литовцам» или «Береги и защищай свою литовскость». В авангарде шествия от Кафедральной площади до площади Лукишкес люди несли плакат «Горжусь тем, что я литовец».

Информация «ЛК», BNS