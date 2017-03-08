Литва отметит День восстановления независимости

11 марта Литва отметит 27-ю годовщину со дня подписания Акта о восстановлении независимости. В эти дни по всей стране проходят памятные мероприятия.

10 марта с 10.00 до 12.00 литовская ассоциация учителей истории организует конкурс «Знаток истории Литвы» в учреждениях просвещения, самоуправлениях, библиотеках страны. В 13.00 в Витражной галерее I здания Сейма пройдет церемония передачи цветов, предназначенных для возложения на могилы сигнаторов Акта независимости Литвы. Цветы будут возложены в Йонишкисе, Каунасе, Кяльме, Кедайняй, Клайпеде, Пакруойисе, Паланге, Плунге, Вильнюсе. В 22.00 по инициативе совета курсантов Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жямайтиса ко Дню восстановления независимости на исторической Столовой горе в Вильнюсе у костра будут петь песни и делиться воспоминаниями.

В субботу 11 марта в 9.00 в литовской столице состоится церемония возложения цветов к памятнику «Весть», посвященному 11 марта, на площади Няприклаусомибес. С 9.00 до 16.00 пройдут часы открытых дверей в мемориале 13-го января в Сейме. В 10.00 торжества в честь Дня восстановления независимости Литвы пройдут в Актовом зале 11-го марта в парламенте. В полдень на площади Няприклаусомибес в Вильнюсе состоятся церемония поднятия флагов трех государств Балтии и шествие роты почетного караула и оркестра Литовской армии по проспекту Гядимино от площади Няприклаусомибес до Кафедральной площади. В это же время в Каунасе состоится церемония поднятия флага ордена Креста Витиса и возложение цветов у памятника в сквере Военного музея им. Витаутаса Великого. В 12.20 пройдет праздничное шествие «Наша свобода» по проспекту Гядимино от площади Няприклаусомибес до Кафедральной площади столицы. Будут нести 400-метровый трехцветных флаг Литвы, а на Кафедральной площади из него сформируют трехцветное сердце. В этот же день в Вильнюсе пройдет шествие националистов.

С 12.30 до 16.30 пройдут часы открытых дверей в I здании Сейма Литвы, в галерее Свободы Литвы и Витражной галерее. Будут представлены детские мастерские, выступления художественных коллективов, демонстрация короткометражных документальных фильмов, выставочные экспозиции. В 13.00 в Вильнюсском Кафедральном соборе пройдет Св. месса. В 14.30 на площади В. Кудиркос в Вильнюсе состоится концерт «Я могучая, звучащая, прекрасная!». В нем участвуют оркестр Литовской армии, ансамбль «Угнявияс», певица Раминта Науяните-Бьелле. В 16.00 в костеле Св. Иоанна в Вильнюсе пройдет праздничный концерт «Университет городу». Исполнитель – духовой оркестр Вильнюсского университета «Октава» представит программу, специально подготовленную ко Дню восстановления независимости Литвы. Вход свободный.

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, День восстановления независимости