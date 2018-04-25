Литва отпраздновала 101 год восстановления государственности

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В субботу Литва отпраздновала 101-ую годовщину восстановления государства в Вильнюсе, на площади в Президентского дворца были торжественно подняты флаги Латвии, Литвы и Эстонии.

«Я желаю всем жителям Литвы гордиться своей Родиной, гордиться своей историей, гордиться нашими людьми, ведь только от нас зависит, останемся ли мы свободными не только в сердцах, но и только в мыслях, но и в будущем», – сказала собравшимся на церемонию поднятия флагов президент Даля Грибаускайте.

На церемонии прозвучали пушечные залпы в честь единства государств Балтии, независимости Литвы, в честь сигнатариев Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года, в честь партизанского руководства, которое боролось с советской оккупацией и 16 февраля 1949 года подписало Декларацию совета Движения борьбы за свободу Литвы.

BNS