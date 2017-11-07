Литва планирует разместить облигации на международных рынках

Литва планирует вскоре разместить облигации на международных рынках, для чего наняты банки Banca IMI и JP Morgan. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщило международное новостное агентство Bloomberg.

Как утверждает агентство, в зависимости от условий рынка Литва планирует дополнить выпущенные в этом году эмиссии облигаций сроком погашения через 10 лет и через 30 лет или же одну из них.

Глава Отдела финансов предприятий банка Luminor Миндаугас Матулайтис прогнозировал, что если сохранятся благоприятные рыночные условия, то размещения облигаций можно ожидать во вторник.

“Если исходить из потребностей в заимствовании, то, на мой взгляд, по рыночной стоимости можно ожидать суммы заимствований 700-750 млн. евро через обе эмиссии (…) У Минфина большая свобода для маневра – в зависимости от обратной связи инвесторов маневрировать между эмиссиями 10-тигодичного и 30-тигодичного срока или же размещать только одну из них”, – сказал BNS М. Матулайтис.

В мае на международных рынках Литва разместила эмиссии номинальной стоимостью 750 млн. евро сроком погашения через 10 лет и номинальной стоимостью 550 млн. евро сроком погашения через 30 лет.

BNS

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