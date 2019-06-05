Литва подаст заявку на проведение мирового чемпионата по гребле в 2023 году

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Литва подаст заявку на проведение в 2023 году чемпионата мира по гребле.

В среду правительство одобрило выдвижение заявки Литовской федерации гребли в Международную федерацию этого вида спорта.

Правительство намерено выделить на проведение этих мероприятий в Литве 2 млн евро. Если литовская заявка будет утверждена, то чемпионат мира по гребле состоится в Литве впервые.

На мировом чемпионате будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2024 года. Кроме Литвы на право проведения чемпионата также претендует Сербия.

BNS