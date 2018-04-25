Литва поддерживает инициативу ЕС о честных выборах ЕП

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Литва поддерживает инициативу Евросоюза (ЕС) по обеспечению свободных и честных выборов Европарламента (ЕП), говорит литовский президент Даля Грибаускайте.

В четверг на встрече с находящейся в Вильнюсе еврокомиссаром Верой Юровой, ответственной за юстицию, права потребителей и равенство полов, Д. Грибаускайте выразила поддержку коммюнике ЕС, направленного на создание в масштабе ЕС сети сотрудничества, действующей в каждом государстве-члене, в том числе и в Литве.

«Она поможет органам власти быстро устанавливать потенциальные угрозы, обмениваться информацией и обеспечивать стремительный и хорошо скоординированный ответ», — говорится в пресс-релизе президентского ведомства.

По словам президента, в следующем году и выборы ЕП, и трое выборов в Литве будут проходить «в сложном геополитическом контексте, в других политических и правовых условиях» по сравнению с предыдущими выборами. Д. Грибаускайте обсудила с еврокомиссаром вопросы защиты от вероятного деструктивного вмешательства в выборы.

Д. Грибаускайте говорит, что очень важно иметь действенные средства, чтобы участвующие в выборах европейские политические партии «не финансировались недружественными третьими странами».

По словам главы государства, Литва также поддерживает план действий ЕС по скоординированному ответу на дезинформацию и подчеркивает потребность во всестороннем укреплении мощностей стратегической коммуникации Европейской службы внешнеполитической деятельности.

Она отмечает, что осуществляемый по инициативе Литвы Проект команд быстрого реагирования на кибернетические инциденты и группы быстрого реагирования участвующих в нем стран также можно было бы использовать и в случае атак на используемые во время выборов компьютерные системы.

«Новые выборы не будут привычными, мы должны мобилизовать все источники, все мощности», – заявила в четверг в Вильнюсе журналистам член Еврокомиссии, ответственная за вопросы юстиции, прав потребителей и равенства полов.

В. Юрова утверждает, что государствам-членам представлены и конкретные рекомендации по поводу того, на что обращать внимание.

Среди выдвигаемых рекомендаций – предложения обеспечить самостоятельность голосования избирателей, защиту персональных данных, чтобы они не использовались в целях политической кампании.

По ее словам, ЕК сотрудничает с компаниями информационных технологий, стремясь «мобилизовать мощности», которые бы могли помочь в обнаружении источников дезинформации, даже нанимать специальных лиц для проверки подлинности информации (англ. fact-checkers).

«Мы хотим, чтобы страны повысили усилия по защите от кибератак. Мы также рекомендуем пересмотреть правила политических кампаний», – сказала В. Юрова.

Она утверждает, что среди рекомендаций – применение одинаковых стандартов агитации, как в традиционных СМИ, так и в Интернете, а также мобилизация сил перед лицом фальшивых новостей и «преднамеренной дезинформацией, предназначенной для введения общества в замешательство и воздействия на решения голосующих», а также для «нарушения демократии».

Выборы ЕП состоятся в мае следующего года. В этом же месяце в Литве пройдут выборы президента, до этого, в марте — муниципальные выборы.

BNS