Литва подготовила «сюрприз» украинцам

Таможенный департамент Литвы по запросу Государственной фискальной службы Украины начал расследование о законности ввоза и использования на территории Украины автомобилей, зарегистрированных в Литве.

По данным украинской стороны, на 1 ноября этого года в стране находилось более 59 тыс. машин с литовской регистрацией и еврономерами, которые были вывезены на Украину и в настоящее время находятся на ее территории. Большая часть (70%) этих авто имеет статус «временного импортного» товара, что предполагает возможность их возврата в Литву.

Подобная схема экспорта трактуется Вильнюсом как грубое нарушение таможенного кодекса, в связи с чем в стране намерены бороться с вывозом литовских авто жесткими методами. В качестве варианта таможенники предлагают конфискацию вывозимых на Украину автомобилей при пересечении границы, а также информирование украинских властей об уже находящихся в стране литовских авто.

Украинские автолюбители признаются, что удивлены «предприимчивостью» Литвы. Пользователи отмечают, что украинцы вынуждены приобретать машины с «евробляхами» по причине несовершенства таможенного законодательства страны, из-за которого импортируемые (в том числе подержанные) авто сильно растут в цене.

На самом деле, о конфискации речь не идет. Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

«Речь вовсе не о том, что авто могут конфисковать. Просто авто на бляхах, на которые в Литве на протяжении 6 месяцев не выписывалась страховка или был просрочен техосмотр, автоматически слетают с учета», – констатировал специалист.

Он уточнил, что если авто не находится на учете в Литве, то оно уже не временно ввезенное нерезидентами авто на иностранной регистрации, а авто без регистрации вообще.

«То есть Литва передает Украине списки этих 59 тысяч авто, которые слетели с регистрации, и эти авто без регистрации, но с литовскими номерами наша полиция отлавливает и отправляет на штрафплощадки. Забрать авто со штрафплощадки может лишь собственник, и поэтому понятно, что через 6 месяцев хранения авто объявят бесхозным», – пояснил специалист.

По данным Госстата Украины, импорт б/у автомобилей в страну с начала года вырос в 6 раз.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, автомобили, ввоза, Таможенный департамент Литвы