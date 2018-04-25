Литва подписала договор с Вьетнамом о депортации лиц

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Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в среду подписал договор между Литвой и Вьетнамом, который позволяет быстрее депортировать нелегально прибывших в страну лиц.

«Процедура возвращения — довольно сложный процесс, поэтому отрадно, что после длительных переговоров с Вьетнамом подписано соглашение, которое поможет эффективнее и оперативнее выполнять необходимые действия по идентификации лиц, выдаче необходимых документов и осуществлении других процедур возвращения», — сказал для пресс-релиза находящийся в Ханое министр.

С проблемой нелегальных мигрантов из Вьетнама Литва сталкивалась в течение всего периода своей независимости, однако в последние годы их поток в страну был непостоянным.

По данным погранведомства, в 2015 году из Литвы было депортировано 374 вьетнамца, в позапрошлом — 210, в 2017 году — 85, а в этом году — 122.

Литва депортировала вьетнамцев и до этой поры, однако процесс был намного сложнее.

Как сообщает погранведомство, задерживаемые в Литве вьетнамцы по-разному хитрят — не предъявляют документы, которые полагается иметь при себе, затушевывают титульный лист паспорта или представляются несовершеннолетними.

Благодаря этим хитростям вьетнамцам удается пробыть в Литве до года, хотя обычно процесс высылки занимает несколько месяцев.

Договор предусматривает права и обязанности стран в процессе высылки граждан. Литва надеется, что процесс высылки станет проще.

Э. Мисюнас встретился во Вьетнаме с министрами общественной безопасности, внутренних дел и иностранных дел, посетит Департамент иммиграции, с которым у Службы охраны госграницы Литвы налажены прямые связи после того, как в 2017 году была создана «горячая линия».

Нелегальные мигранты из Вьетнама через Литву следуют в Западную Европу из Белоруссии или Латвии, а туда они попадают из России.

Как сообщает МВД, как и абсолютное большинство других нелегальных мигрантов, граждане Вьетнама выбирают Литву как транзитное государство, а их целью являются более состоятельные страны.

Во время визита министра также подписано межправительственное соглашение Литвы и Вьетнама об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов.

BNS