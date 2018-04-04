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Литва подписала соглашение с американским постащиком газа Freeport LNG

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 04, 13:00   |   Комментариев: 0

Во вторник литовские компании подписали соглашения о сотрудничестве с поставщиком природного сжиженного газа из США и оператором будущего терминала сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG. 

Договор в Вашингтоне подписали компания торговли газом Lietuvos duju tiekimas (LDT), входящая в энергохолдинг Lietuvos energija, и оператор Клайпедского терминала  СПГ – компания Klaipedos nafta.

Глава Lietuvos duju tiekimas Мантас Микалаюнас сказал, что этим соглашением расширяется круг потенциальных поставщиков газа.

“Рост количества экспортеров СПГ в США не только способствует диверсификации поставок, но и помогает обеспечить и выгодные цены для потребителей”, – отметил в пресс-релизе М. Микалауяюнас.

Freeport LNG завершает строительство терминала СПГ в штате Техас.

В прошлом году Lietuvos duju tiekimas импортировала из США два груза СПГ, которые по показателю объемов импорта этого продукта в США заняли третье место в Европе после Испании и Португалии.

Первый груз американского СПГ достиг берегов Балтийского моря в сентябре прошлого года, когда Литва приобрела его у компании  Cheniere, владеющей первым терминалом экспорта СПГ в США.

Freeport LNG планирует запустить первую линию экспорта СПГ в конце этого года, а еще две – в 2019 году.

“Развиваемые в США терминалы экспорта СПГ очень важны для европейского рынка. Новые линии, оборудуются  на восточном побережье США, поэтому рост предложение СПГ в Атлантическом океане будет поощрять конкуренцию. Это поможет нам обеспечить диверсифицированные и гибкие поставки газа по конкурентным ценам”, – отмечает М. Микалаюнас.

Входящие в госхолдинг Lietuvos energija компании Lietuvos duju tiekimas и LITGAS подписали около 15 общеторговых необязывающих соглашений с мировыми поставщиками СПГ, которые предлагают половину мирового объема СПГ.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
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