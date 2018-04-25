Литва покинет Трансъевропейский железнодорожный проект

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Литва намерена прекратить участие в Проекте трансъевропейской железной дороги (TER). В среду правительство поддержало предложение министерства коммуникаций и транспорта. Оно мотивировано тем, что Литве не выгодно участие в этом международном проекте.

«Деятельность в рамках проекта TER носит в основном общий характер, ведется обозрение реализуемых и намечаемых в стране планов развития, а конкретные рекомендации не даются, поэтому, если Литва выйдет из TER, то и далее будет обеспечиваться решение вопросов безопасности и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта», – говорится в справке министерства.

В проекте закона предлагается денонсировать подписанное в октябре 1998 года в Вильнюсе соглашение с кредитным фондом TER о сотрудничестве. Сообщается, что ежегодно будут экономиться 8,7 тыс. евро государственных средств, которые сейчас составляют членский взнос.

Проект трансъевропейской железной дороги (англ. Trans-European Railway – TER) Комиссии по европейской экономики ООН был учрежден в 1990 году, сейчас он объединяет 17 стран-членов и 6 стран-наблюдателей.

На сайте комиссии ООН говорится, что проект предназначен для сотрудничества стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

BNS