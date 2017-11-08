Литва позаимствовала на международных рынках 550 млн. евро

Во вторник литовское правительство позаимствовало на международных рынках 550 млн. евро – разместило дополнительную эмиссию десятигодичных облигаций номинальной стоимостью 350 млн. евро и эмиссию тридцатигодичных облигаций номинальной стоимостью 200 млн. евро.

Как отмечает глава отдела финансов компаний банка Luminor Миндаугас Матулайтис, стоимость распространения десятигодичных облигаций была на 8 базовых пунктов выше EUR IRS соответствующего периода (начально планировалось на 10-15 базовых пунктов), а стоимость распространения тридцатигодичных бумаг – на 38 базовых пунктов (начально планировались на 40-45 базовых пункта). Окончательная прибыльность распространенных облигаций будет установлена после фиксации норм EUR IRS соответствующего периода.

“Можно сказать, что цена дополнительных эмиссий без всяких премий выше цен вторичного рынка – оригинальных уже находящихся в обороте эмиссий, и это очень выгодно Литве. Добиться этого помог относительно небольшой размер эмиссии, солидная книга заявок, превысившая 1,1 млрд. евро, и конечно, хорошая тактика, позволившая маневрировать между двумя эмиссиями”, – отметил в присланном BNS комментарии М. Матулайтис.

После ассимиляции дополнительных эмиссий номинальный размер начатой размещаться в мае десятигодичной эмиссии увеличится до 1,1 млрд. евро, а 30-летней эмиссии – до 750 млн. евро. На момент выпуска в мае этого года доходность эмиссий составила 1,129% и 2,188%.

Для размещения облигаций наняты банки Banca IMI и JP Morgan.

BNS

Метки: Banca IMI, JP Morgan, Литва