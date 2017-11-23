В четверг в Литве пройдут мероприятия, приуроченные к Дню литовской армии и 99-летию ее восстановления.
Главное мероприятие дня традиционно намечено на Кафедральной площади Вильнюса, где состоится торжественное построение литовских и союзнических военных, а также парад по проспекту Гядимино до Площади независимости.
В построении примут участие военнослужащие подразделений армии Литвы, союзников Литвы по НАТО, бригады Литвы, Польши и Украины.
Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах истребители F-15 ВВС США планируют поздравить литовскую армию полетом над Вильнюсом.
День литовской армии будет отмечаться и в других городах Литвы.
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