Литва празднует День армии

В четверг в Литве пройдут мероприятия, приуроченные к Дню литовской армии и 99-летию ее восстановления.

Главное мероприятие дня традиционно намечено на Кафедральной площади Вильнюса, где состоится торжественное построение литовских и союзнических военных, а также парад по проспекту Гядимино до Площади независимости.

В построении примут участие военнослужащие подразделений армии Литвы, союзников Литвы по НАТО, бригады Литвы, Польши и Украины.

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах истребители F-15 ВВС США планируют поздравить литовскую армию полетом над Вильнюсом.

День литовской армии будет отмечаться и в других городах Литвы.

BNS

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