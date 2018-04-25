Литва празднует годовщину восстановления независимости

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Литва в понедельник празднует День восстановления независимости. По этому случаю в сейме состоится торжественное заседание, в городах пройдут шествия, концерты.

В полдень на площади Независимости в Вильнюсе будут подняты флаги трех Балтийских государств, в мероприятии примут участие Рота почетного караула ВС Литвы и оркестр ВС Литвы.

Жители Вильнюса и гости города приглашаются принять участие в шествии по проспекту Гядимино от площади Независимости до Кафедральной площади и вместе со стрелками и скаутами нести литовский триколор длиной 400 метров, позже будут проведены бесплатные экскурсии.

В Каунасе традиционное праздничное мероприятие состоится в садике Военного музея им. Витаутаса Великого, в Клайпеде — на площади Независимости, в городах выступят музыкальные группы.

«Это праздник, в котором мы всегда слышим поющую революцию, вдохновленную надеждой возрождения. Это день, когда мы чувствуем гордость за свой народ и Литву», — говорит президент Даля Грибаускайте.

«Эта победа, завоеванная почти тридцать лет назад, нам не раз напоминает, что, призвав решимость и общую волю, мы можем стремиться к самым высоким целям», — сказала она.

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в воскресенье передаст на хранение представителям Национальной библиотеки им. М. Мажвидаса книгу «Обещание Литве», которая целый год путешествовала по стране. В ней все желающие могли написать свое моральное обязательство перед Родиной.

В праздничный день также будет вручена «Стипендия независимости». В этом году ее получит археолог Юстина Козакайте.

Вечером в Вильнюсе состоится традиционное шествие, которое устраивают народники. Иногда это шествие навлекает критику за чрезмерный национализм.

11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.

BNS