Литва приглашает Китай воспользоваться ею как воротами в Европу

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Правительство Литвы приглашает китайские компании воспользоваться страной как воротами на европейский рынок.

Канцлер правительства Альгирдас Тончайтис, в пятницу на встрече с находящимся в Литве главой Департамента объединенного фронта политруководства Китая Ю Цюанем пригласил министра финансов Китая и главу Нацбанка принять участие в предстоящем в конце ноября в Вильнюсе форуме финансовых технологий на высоком уровне по формуле «17+1» (Китая, стран Восточной и Центральной Европы).

«Литва — небольшая страна, но мы являемся активным членом Евросоюза, можем стать для вас страной возможностей в Европейском Союзе. Поэтому мы приглашаем и поощряем китайские компании воспользоваться Литвой как воротами на европейский рынок», – отметил А. Стончайтис в пресс-релизе.

На следующей неделе А. Стончайтис посетит Китай, где встретится с руководством министерства иностранных дел, Национальной комиссии по развитию и реформам, примет участие в форуме «17+1», в выставке Expo, в конференции проекта «Один путь — один пояс», в литовско-китайском бизнес-форуме.

BNS