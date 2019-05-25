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Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег. Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.

«С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно», – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.

«Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств», – добавил он.

М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.

«Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (…) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед», – сказал BNS один из руководителей СРФП.

Начальник отдела превенции отмывания денег Банка Литвы (Центробанка) Эгле Контаутайте сообщила, что контроль над финансовыми компаниями и самоконтроль в последнее время усилились, выросла и сознательность банков, однако возникают новые опасности.

По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег из Соединенного Королевства Грехэма Барроу, трудно сказать, лучше ли в Литве ситуация с борьбой с отмыванием денег, чем в других странах, поскольку эта преступная практика носит международный характер.

Дискуссию поощрило журналистское расследование OCCRP и портала 15min.lt, раскрывшее новые данные о том, что через Литву в 2013 году отмывались деньги, а в регионе были и другие возможные случаи этого преступления.

BNS