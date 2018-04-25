Литва примет 5 беженцев с судна в Италии

Литва примет до пяти беженцев с судна благотворительной организации Sea Watch, сообщил в четверг министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

По словам Э. Масюлиса, Литва примет мигрантов, которым еще в Италии будет предоставлена международная защита, они также пройдут проверку служб безопасности.

«Мы не переселяем в Литву экономических мигрантов», – сказал министр.

47 мигрантов с Ближнего востока, застрявших на две недели у берегов Европы, помими Италии согласились распределить еще семь стран.

Литва обещает в ближайшее время отправить в Италию специалистов, которые проведут проверки мигрантов.

Э. Мисюнас отметил, что разделив бремя проблемы миграции, Литва хочет продемонстрировать солидарность с Европейским Союзом. Министр напомнил, что страна все еще не реализовала квоту на принятие мигрантов, принятую 4 года назад.

Спасатели Sea Watch обнаружили оказавшихся сейчас в Италии мигрантов у берегов Ливии. Среди них – восемь несовершеннолетних.

BNS