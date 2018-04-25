Литва приветствует перелом на переговорах о Brexit

🔊 Воспроизвести

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг приветствовал прорыв на переговорах о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС), но призвал воздерживаться от эйфории, пока соглашение о Brexit окончательно не утверждено.

«Следует отметить определенный перелом на переговорах, на которых было достигнуто, чтобы этот процесс выхода был максимально ровным», — сказал BNS министр.

И тем не менее он сказал, что несмотря на фиксацию важного этапа на переговорах по Brexit, «пока не следует распространять» эйфорию.

«Все сценарии все еще открыты и возможны», — сказал Л. Линкявичюс.

Брюссель и Лондон во вторник договорились о проекта договора о Brexit, а в среду его утвердило правительство Великобритании. Это стало результатом продолжавшихся полтора года сложных в политическом отношении переговоров.

Главы стран-членов ЕС должны собраться для утверждения этого соглашения 25 ноября, но, по всей видимости, наиболее серьезный вызов ожидает премьера Великобритании Терезу Мэй, которой предстоит добиваться утверждения соглашения в парламенте.

Премьеру Т. Мэй приходится лавировать между политиками, которые высказываются за более жесткое отделение Великобритании от Европы, и теми, которые опасаются за будущее страны, если связи между Лондоном и ЕС перестанут быть достаточно прочными.

Л. Линкявичюс сказал, что страны-члены были постоянно в курсе о ходе переговоров по Brexit.

«Понятно, что эти отношения не будут такими, какими были, но у этого соглашения есть возможности заложить основу для отношений взаимного уважения и максимально тесного партнерства», — отметил глава МИД.

«Сейчас соглашение предусматривает этот ровный выход, защищает интересы, в том числе и интересы граждан, а также оговаривает этот болезненный и уязвимый вопрос о границе Ирландии», — добавил он.

В проекте договора намечается, что вся Великобритания сможет оставаться в таможенном союзе с ЕС, если страны в течение переходного периода продолжительностью 21 месяц или после его продления не смогут согласовать более широкое соглашение и включат так называемые страховочные механизмы.

Соединенное Королевство должно выйти из ЕС в конце марта следующего года.

BNS