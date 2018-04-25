Литва приветствует соглашение об изменении названия Македонии

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Литва в пятницу приветствует достигнутое наконец Грецией и Македонией соглашение об изменении названия последней.

Парламент Греции в пятницу ратифицировал соглашение, в соответствии с которым название «Македония» изменено на «Северная Македония».

«Это пример того, что примирение между разными народами, невзирая на продолжающиеся долгие годы разногласия, возможно», — говорится в сообщении МИД.

Голосование в парламенте Греции стало дипломатическим триумфом греческого премьера Алексиса Ципраса.

Так называемое «соглашение на озере Преспа» было достигнуто в июне прошлого года.

Его ратификация открывает Македонии дорогу к членству в НАТО и Евросоюзе, которое Греция до этой поры ветировала. В этом соглашении намечено, что новое название должны будут использовать не только оба государства, но и международное сообщество.

BNS