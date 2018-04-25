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Литва признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Автор: Carlos García Soto — Ссылка

В понедельник литовский президент Даля Грибаускайте завила, что Литва признает временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. 

«Литва, как и большинство стран Европы, согласно конституции Венесуэлы признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы», – заявила Д. Грибаускайте.

«Мы также призываем как можно быстрее созвать свободные и демократические президентские выборы», – добавила она.

Позицию Д. Грибаускайте передала BNS пресс-служба главы государства.

Некоторые страны Европы ранее в понедельник также заявили о признании Х. Гуайдо руководителем страны, когда президент Николас Мадуро отклонил ультиматум европейских государств об объявлении досрочных выборов.

Х. Гуайдо пытается вынудить социалиста Н. Мадуро уйти в отставку, чтобы сформировать правительство переходного периода, а тогда организовать новые президентские выборы.

BNS
Автор: Carlos García Soto — Ссылка

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