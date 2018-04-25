Литва призовет ЕС не спешить принимать новый бюджет

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Литва обещает призывать Евросоюз не спешить с принятием нового многолетнего бюджета. В свете подготовки к новому раунду переговоров по бюджету ЕС, в понедельник, на совещании литовского правительства министры обсудили позиции, связанные с предстоящим во вторник в Брюсселе заседанием Совет по общим дела ЕС.

Это заседание Совета пройдет после состоявшегося в декабре саммита. По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, на саммите была достигнута договоренность о том, что решение по бюджету 2021–2027 годов будет принято осенью этого года.

Он отметил, что хотя это и означает, что решение будет приниматься после весенних выборов в Европарламент, для Литвы «в данном случае качество важнее, чем темпы переговоров».

Министр сказал, что сейчас страны-члены в принципе не могут договориться о приоритетах финансирования.

«Дискуссии лидеров (…) еще раз выявили (различия – BNS) между государствами, которые выступают за продолжение традиционной политики, как в сфере сельского хозяйства, и между членами, которые видят потребность финансировать новые приоритеты», – заявил на совещании Л. Линкявичюс.

В этой дискуссии Литва занимает ряды сторонников более традиционного бюджета, и намерена с другими странами Северной Европы активно наблюдать за тем, чтобы новые фонды не стали средством направления денежных потоков ЕС в Южную Европу.

На переговорах важнейшими для Литвы вопросами являются снижение поддержки сплоченности, финансирования сельского хозяйства и закрытия Игналинской АЭС.

«Для нас очень важно сохранить эту преемственность, чтобы не было дополнительного напряжения в наших национальных бюджетах, когда могут сократиться фонды, такие, как сельского хозяйства», – сказал министр иностранных дел.

Литва и другие страны, находящиеся на периферии ЕС, обещают далее сопротивляться идеям унификации налогов и социальных услуг в европейском масштабе.

Во вторник Румыния представит свои приоритеты председательства в совете ЕС, представители стран также обсудят координированный ответ стран на дезинформацию.

На встрече Литву будет представлять вице-министр иностранных дел Альбинас Занавичюс.

BNS