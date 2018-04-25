Литва призывает ЕС бороться с дезинформацией, чтобы подготовиться к выборам в ЕП

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Евросоюз (ЕС) провести в жизнь план борьбы с дезинформацией, чтобы должным образом подготовиться к приближающимся выборам в Европарламент (ЕП).

В понедельник он участвует в заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, где обсуждается утвержденный в декабре План действий по борьбе с дезинформацией.

«Министр отметил, что приближающиеся выборы в ЕП станут еще одним вызовом, который продемонстрирует устойчивость ЕС к пропаганде третьих стран, поэтому необходимо быстрое и эффективное проведение в жизнь плана действий по борьбе с дезинформацией», — говорится в сообщении МИД.

Выборы в ЕП состоятся в мае этого года.

По словам министра, особое внимание уделяется координированию и эффективному распределению ресурсов, применению доброй практики борьбы с дезинформацией на уровне ЕС, сотрудничеству с НАТО и другими международными организациями, вовлечению гражданского общества и СМИ.

Л. Линкявичюс подчеркнул, что необходимо обеспечить, чтобы борьба с дезинформацией и другими гибридными угрозами стала неотъемлемой частью Стратегической повестки дни ЕС.

«МЫ живем в век фейковых новостей, дезинформация и другие гибридные угрозы — это очень серьезный вызов единству и безопасности ЕС и всего Запада. Враждебно настроенные третьи страны систематически используют дезинформацию, чтобы нас расколоть, подорвать взаимное доверие, влиять на демократические процессы и принятие решений, на это выделяются огромные финансовые ресурсы», — сказал министр.

Литва была одним из государств-членов ЕС, по инициативе которого в 2015 году Совет по внешним отношениям ЕС создал Команду по стратегической коммуникации и борьбе с дезинформацией. Первый отчет в рамках Плана действий по борьбе с дезинформацией планируется в марте 2019 года.

В утвержденном в декабре плане намечены дополнительные ресурсы для команд по стратегической коммуникации, новые инициативы по борьбе с пропагандой, создается Система быстрого реагирования на дезинформацию ЕС.

BNS