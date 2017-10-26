Литва продаст Люксембургу часть своей квоты по обновляющейся энергии

Во время официального визита в Литву в четверг Великого герцога Люксембурга две страны намерены подписать соглашение о квоте по обновляющейся энергии. По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, это будет первое соглашение такого типа в Европе.

“Литва превышает намеченные требования, уже сейчас у нас объемы обновляющейся энергии близки к 25%, позже мы достигнем и 30%, это намного больше установленных минимальных требований в Европе, а у Люксембурга, маленькой страны, таких возможностей нет, и, подписав в четверг определенный договор, продадим часть этой квоты, а те деньги, которые получим, более 10 млн. евро, используем на дальнейшее развитие обновляющейся энергетики в Литве”, – сказала глава государства Литовскому радио в четверг.

По ее словам, это будет первое такое европейское соглашение.

“Мы видим, что мы не только можем рассчитывать на помощь других, но можем в такой интересной форме – это будет первое такое европейское соглашение – помочь Люксембургу и тем самым выгодно для нас самих использовать эти средства”, – сказала Д. Грибаускайте.

В обновленной Энергетической стратегии Литвы, которую в ближайшее время должно рассмотреть правительство, намечено, что источники обновляющейся энергии в 2020 году будут вырабатывать 30% всей электроэнергии, в 2030 году – 45%, а в 2050 – 80%.

BNS

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